Logitech PRO Racing Wheel e PRO Racing Pedals: il setup professionale per sim-racer

Logitech G, la costola di Logitech dedicata alle periferiche gaming della realtà svizzera, ha presentato un nuovo volante e la relativa pedaliera: Logitech G PRO Racing Wheel e PRO Racing Pedals. Il volante è il primo dell'azienda a usare un motore Direct Drive, mentre la pedaliera offre un freno con cella di carico.

Si tratta di un upgrade notevole rispetto alle soluzioni proposte finora da Logitech, ma che portano il costo a ben 1.099 euro per il solo volante e 389 euro per la pedaliera. Tuttavia, si tratta anche di prodotti ben diversi dai precedenti che si rivolgono ai professionisti della simulazione automobilistica.

Partendo dal volante, si tratta di una periferica equipaggiata con un motore Direct Drive capace di sviluppare una forza di ben 11 Newton-metri. Pulsanti e manopole sono stati disegnati per essere facilmente accessibili con i pollici in modo da "non dover staccare mai le mani dal volante o gli occhi dalla strada".

Le palette del cambio sfruttano un sistema magnetico con sensori contactless effetto hall. I magneti aggiuntivi forniscono una sensazione meccanica realistica che emula quella delle vere auto da corsa, oltre a garantire una durata per milioni di cambi. Non mancano paddle analogici a doppia frizione che possono essere configurati come freno a mano o acceleratore per la massima libertà.

Presente un piccolo display che consente di visualizzare la configurazione in utilizzo e cambiare rapidamente profilo sia all'interno dello stesso gioco, per adattarlo ai diversi veicoli, sia per adattarsi a titoli diversi. È stato mantenuto, inoltre, il sistema a sgancio rapido che permette di installare velocemente il volante alla scrivania, oltre ai fori standard per il fissaggio a vite su una postazione.

"Il PRO Racing Wheel di Logitech rende l'esperienza sim racing incredibilmente realistica. Ora sono in grado di percepire le condizioni della pista e il modo in cui l'auto cambia durante la gara, un vero e proprio game-changing. Quando uso questo volante a casa, mi sembra di essere realmente in pista", ha dichiarato Lando Norris, pilota di F1 per la McLaren.

Il nuovo volante garantisce una fedeltà incredibile grazie alla tecnologia Trueforce esclusiva di Logitech che fornisce una frequenza di aggiornamento di 1.000 Hz, la quale trasmette un feedback realistico su ogni aspetto della gara: dalle vibrazioni del motore al fondo stradale.

Per quanto riguarda la pedaliera invece, troviamo una struttura modulare che consente di personalizzarla completamente. I pedali possono essere spostati orizzontalmente in modo da stabilire una spaziatura ideale per ogni pilota.

Acceleratore e frizione sono forniti di molle intercambiabili per regolarne la rigidità. Il freno, invece, è dotato di cella di carico che restituisce un feedback realistico della frenata (all'aumentare della pressione aumenta anche la rigidità) ed elastomeri con il quale regolarne la durezza.

Il volante verrà proposto in due versioni, una compatibile con PC/Xbox One/ Xbox Series X|S e l'altra compatibile con PC/PS4/PS5. La pedaliera sarà compatibile con tutte le piattaforme se collegata direttamente al volante, ma solo con PC nel caso di collegamento tramite porta USB. Il set sarà disponibile direttamente sul sito Logitech e presso i principali partner da questo mese.