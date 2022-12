Logitech: mouse, tastiere, webcam, cuffie e altro in offerta, ottimi per il gaming e l'ufficio. Sconti fino al 71%!

In casa Logitech, invece, sono particolarmente interessanti soprattutto le tastiere. In particolare, la Logitech G910 Orion Spectrum è una nuova tastiera meccanica di rinomata qualità e affidabilità. I suoi switch Romer G per una risoluzione fino al 25% più veloce, infatti, sono l'ideale per una digitazione il più possibile presisa, confortevole e adatta agli usi nel lungo periodo.

Eccoci alle cuffie Logitech. Ottimo prezzo in particolare per le Logitech G435 LIGHTSPEED, difficilmente troverete altrettanta qualità in wireless a un prezzo così basso. Occhio anche alle bellissime Logitech Zone Vibe 125, appena andate in offerta, wireless e con microfono con cancellazione del rumore, ottime per riunioni e produttività in generale.

Per l'ufficio, assolutamente consigliabili Logitech M330 SILENT PLUS, adatto per chi ama i mouse piccoli, wireless e con sensore ottico preciso; e Logitech ERGO M575, con la trackball, ideale per le lunghe giornate di lavoro.

Ancora ottime soluzioni per l'ufficio, webcam e puntatori laser per le presentazioni: Logitech offre qualità e precisione, insieme a ottime prestazioni, senza spendere molto.

Grande scelta anche per i mouse, con le soluzioni più amate dai pro player ora tutte in sconto. Con sensore da oltre 25 mila DPI, si tratta di periferiche precisissime e configurabili nei dettagli. Anche in questo caso si tratta di periferiche wireless, con illuminazione RGB e con estese opzioni di personalizzazione. In particolare, soluzioni di altissimo livello sono Logitech G502 HERO Special Edition, che fa parte di una famiglia di mouse di lunga tradizione in casa Logitech, e Logitech G PRO.

Sono esteticamente molto carini i mouse della linea Logitech G305. Oltre che per i colori accattivanti, questi mouse sono notevoli anche per il peso ridottissimo, che piacerà a tutti i giocatori (e non solo) che amano le periferiche più agili sulla scrivania.

Si tratta solamente di una selezione delle offerte Logitech e Astro ora in corso: cliccate qui per conoscerle tutte