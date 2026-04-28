Logitech G512 X: la tastiera gaming con switch analogici e meccanici interscambiabili tasto per tasto

Logitech G annuncia G512 X, la prima tastiera gaming del brand basata su tecnologia TMR (Tunnel Magneto Resistance) con supporto nativo a switch analogici e meccanici in un unico chassis. Disponibile dal 2 maggio 2026 nelle varianti 75% e 98%, i prezzi partono da 189,99 euro.

Dual Swap: analogico e meccanico sullo stesso PCB

La caratteristica tecnica di punta è la tecnologia Dual Swap: i 39 alloggiamenti ibridi TMR di G512 X accettano indifferentemente switch analogici magnetici o switch meccanici standard a 3 e 5 pin. Nella confezione sono inclusi 9 switch analogici Gateron KS-20, pensati per occupare i tasti WASD e adiacenti, ma gli slot rimasti accettano qualsiasi altro switch, come Cherry MX Blues, Gazzew Boba U4T o qualunque altra opzione di mercato. Questo approccio elimina la scelta binaria tra prestazioni analogiche e feeling meccanico: si ottengono entrambe le cose, configurabili tasto per tasto.

I sensori TMR non rilevano semplici stati on/off ma misurano la posizione esatta dello switch lungo l'intero tragitto. Questa precisione è la base per funzionalità come Rapid Trigger, Snap Tap e azionamento multipoint. Il polling rate True 8K garantisce una latenza end-to-end di 0,125 ms, con frequenza di reporting e di elaborazione entrambe a 8.000 Hz, una specifica che accomuna G512 X alle tastiere Hall Effect più avanzate già sul mercato.

Anelli SAPP e doppio punto di attivazione

Il sistema degli anelli SAPP (Second Actuation Pressure Point) aggiunge un feedback tattile fisico direttamente tra switch e keycap. Tramite G HUB si definiscono due azioni distinte per lo stesso tasto, attivabili a profondità di pressione diverse, e l'anello segnala fisicamente il passaggio al secondo punto di attuazione senza dover guardare lo schermo. In uno sparatutto, la pressione parziale del tasto Ctrl equipaggia una granata, quella completa la lancia: un'unica chiave, due input. Nella confezione sono inclusi 5 anelli SAPP, conservati in un apposito slot sul retro della tastiera insieme ai 9 Gateron KS-20 e agli estrattori per keycap e switch.

Per quanto riguarda la costruzione, G512 X è montata su struttura gasket, con keycap PBT da 4 mm di travel e altezza regolabile tra 4 e 8 gradi tramite piedini rimovibili che fungono anche da estrattori. Sul retro è presente un tasto di scansione per verificare rapidamente quali slot ospitano switch analogici. La costruzione fa uso di plastiche PCR riciclate al 37%; il peso è di circa 862 g nella variante 75% e circa 1 kg nella 98%. I 39 slot compatibili con switch analogici sono posizionati sul lato sinistro della tastiera, il che potrebbe limitare i mancini, che non possono convertire i tasti della metà destra.

L'estetica punta su una lightbar RGB a rivestimento PVD con motivi a linee incrociate e retroilluminazione per-key sugli switch che la supportano. Il design è disponibile in nero o bianco ed è abbinato al mouse G502 X Plus LIGHTSPEED e alle cuffie G522 LIGHTSPEED. Due manopole hardware programmabili, inoltre, completano i controlli personalizzabili. Il poggiapolsi in acrilico è venduto separatamente a 39,99 euro per la variante 75% e 49,99 euro per la 98%.

Prezzi e disponibilità

G512 X 75%: 189,99   Poggiapolsi: 39,99  | G512 X 98%: 219,99   Poggiapolsi: 49,99 . Disponibile dal 2 maggio 2026 su LogitechG.com e presso i rivenditori selezionati. Negli Stati Uniti i prezzi sono rispettivamente $179,99 e $199,99; nel Regno Unito £169,99 e £199,99.