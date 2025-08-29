Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE ora a un prezzo super: il mouse degli esport a 89,99
Leggero, veloce e con un sensore di nuova generazione, Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE è pensato per chi vuole performance da torneo in un design da soli 60 grammi. Su Amazon è disponibile a 89,99, un prezzo che lo rende ancora più interessante per i gamer competitividi Redazione pubblicata il 29 Agosto 2025, alle 09:28 nel canale Periferiche
offerteAmazonscontiLogitech
Nel mondo del gaming competitivo ogni dettaglio conta: il peso ridotto per movimenti rapidi, la precisione del sensore per non perdere nemmeno un pixel, la stabilità della connessione per azioni istantanee. Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE è stato progettato con queste esigenze in mente, in collaborazione con i migliori giocatori di esport del mondo. Il risultato è un mouse wireless che combina leggerezza estrema, sensore ad altissime prestazioni e componenti ottimizzati per un utilizzo professionale.
Con appena 60 grammi, questo modello riduce al minimo l'affaticamento della mano durante le lunghe sessioni di gioco, senza compromettere solidità e reattività. All'interno batte il sensore HERO 2, capace di raggiungere i 44.000 DPI con tracciamento oltre 888 IPS. L'assenza di smoothing, accelerazione o filtraggio garantisce un movimento fedele e immediato, caratteristica fondamentale negli sparatutto competitivi.
Gli switch ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE offrono un clic tattile netto e reattivo, e uniscono la velocità del contatto ottico con la consistenza del meccanico. La connessione wireless LIGHTSPEED assicura la stabilità richiesta dai tornei, con una frequenza di aggiornamento nativa di 1 kHz che può essere portata fino a 8 kHz con il ricevitore PRO LIGHTSPEED opzionale.
Non manca l'attenzione all'autonomia: fino a 88 ore di utilizzo con ricarica tramite USB-C, così da ridurre al minimo i tempi di stop. I piedini in PTFE senza additivi garantiscono uno scorrimento fluido e uniforme, per mantenere la velocità anche nelle fasi più concitate. Il tutto è racchiuso in un design minimalista, a 5 pulsanti programmabili, che lascia libertà di configurazione tramite il software Logitech G HUB.
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE si conferma un punto di riferimento per chi cerca prestazioni da professionista in un formato compatto e leggero. Su Amazon è ora disponibile a 89,99, un'occasione che mette alla portata di tutti una periferica scelta dai campioni degli esport.