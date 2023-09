Logitech G: primo contatto in video con i nuovi mouse e tastiera della Linea PRO

Logitech G ha presentato nella giornata di ieri i nuovi mouse e tastiera che ampliano la Linea PRO, un punto di riferimento per i giocatori. Questi nuovi prodotti, insieme alle cuffie da gaming Logitech G PRO X 2 Lightspeed lanciate all'inizio di quest'anno (le prime con driver in grafene), completano la linea PRO Series, puntando a offrire il livello massimo di prestazioni di cui sono alla ricerca i videogiocatori più impegnati.

Il mouse Logitech G PRO X Superlight 2 rappresenta un'evoluzione del modello PRO Superlight già presente sul mercato. È basato su switch ibridi Lightforce, una nuova tecnologia di switch ibridi ottico-meccanici che combina le prestazioni dei sensori ottici in termini di velocità e affidabilità con la risposta nitida e il feeling tipico delle soluzioni meccaniche.

Il nuovo mouse include anche il nuovissimo sensore HERO 2, con tracciamento a oltre 500 IPS e fino a 32.000 DPI. Il design dual array di questa periferica è poi pensato per aumentare il raggio d'azione e mantenere le performance di tracciamento anche quando si solleva o si inclina il mouse. Durante il gaming capita spesso di inclinare la periferica, perlopiù involontariamente, e questo sistema integrato nel sensore punta a evitare che ci siano interruzioni nel tracciamento anche nei momenti in cui la periferica non è perfettamente allineata alla superficie.

Il mouse colpisce per la sua leggerezza. Pesa solamente 60 grammi, e mantiene la forma e la geometria del PRO Superlight originale. Le principali caratteristiche includono: Tecnologia PRO-grade, USB-C, durata della batteria fino a 95 ore, compatibilità con POWERPLAY, un array di dimensioni maggiori, un frame rate massimo di 25 kilohertz e piedini del mouse in PTFE a resistenza zero per garantire uno scorrimento fluido. Il nuovo mouse arriverà, oltre che nei tradizionali colori nero e bianco, anche nel nuovo colore rosa.

Per quanto riguarda la tastiera Logitech G PRO X TKL Lightspeed, invece, punta su un design tenkeyless con tasti programmabili, illuminazione RGB con Lightsync, controlli multimediali dedicati e controllo dedicato del volume. Oltre al dongle Lightspeed, i gamer possono connettersi via Bluetooth o tramite il cavo USB-C to USB-A incluso.

La PRO X TKL è dotata di keycap dual-shot PBT shine through ideali per far filtrare la retro-illuminazione Lightsync RGB. l layout standard consente la compatibilità con i keycap di terze parti, mentre l'assenza del tastierino numerico significa più spazio per il movimento del mouse.

Nella confezione, si trova anche la custodia per il trasporto, mentre la PRO X TKL sarà disponibile con Tactile Switch (GX Brown), Linear Switch (GX Red) e Clicky Switch (GX Blue). Logitech promette anche una nuova interfaccia utente in G HUB e OMM (Onboard Memory Management) per la configurazione dei DPI con preset integrati, controlli separati per gli assi X e Y e altro ancora.

