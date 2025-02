Logitech G presenta POWERPLAY 2: novità e prezzo del mousepad con ricarica wireless

Logitech G lancia POWERPLAY 2, nuova versione del suo tappetino che integra un sistema di ricarica wireless per i mouse da gaming compatibili. Scopriamo le principali novità, così come la data di lancio e il prezzo.

Logitech rinnova la sua gamma di periferiche introducendo POWERPLAY 2, seconda versione dell'innovativo mousepad che permette agli utenti di giocare senza interruzioni. Il tappetino integra infatti un sistema di ricarica wireless che, di fatto, elimina una delle più grandi preoccupazioni dei giocatori: l'autonomia del proprio mouse. La nuova iterazione del POWERPLAY porta con sé diverse novità, ma soprattutto un prezzo più 'accessibile'.

Logitech G POWERPLAY 2: cosa cambia rispetto al passato

POWERPLAY 2 si presenta come un'evoluzione significativa rispetto al suo predecessore. Con uno spessore di soli 3,5 millimetri, il nuovo tappetino promette di migliorare notevolmente il comfort durante le lunghe sessioni di gioco, senza compromettere le prestazioni.

Migliora anche l'efficienza del sistema di ricarica wireless. Utilizzando un campo elettromagnetico a bassa frequenza, il mousepad è in grado di ricaricare continuamente il mouse compatibile, sia quando è in movimento che quando è fermo. Questo significa che non sarà più necessario interrompere una partita per ricaricare il mouse via cavo o per sostituirne le batterie.

Un altro punto di forza di POWERPLAY 2 è la sua versatilità. Il sistema è ora compatibile con ben 10 modelli di mouse Logitech G, permettendo ai giocatori di scegliere il dispositivo che meglio si adatta al loro stile di gioco senza rinunciare ai vantaggi della ricarica wireless continua. Tra i modelli compatibili troviamo i popolari G502 X (e versione precedente), i mouse della gamma PRO e PRO SUPERLIGHT e ancora i G309, G703 e G903.

Logitech G ha anche pensato all'accessibilità, proponendo POWERPLAY 2 a un prezzo leggermente più competitivo rispetto alla versione precedente: al lancio costerà 119 euro - il primo modello di POWERPLAY ha un prezzo di listino di 145 euro. Sia chiaro, si tratta di un prezzo ancora elevato per un mousepad, sebbene questo integri funzionalità che migliorano indubbiamente l'esperienza d'uso delle proprie periferiche da gaming.

Il nuovo tappetino con ricarica wireless sarà disponibile dal prossimo 11 marzo. Potrà essere acquistato sul sito ufficiale di Logitech, su Amazon o presso i rivenditori autorizzati.