Logitech G lancia la versione wireless delle cuffie da gaming PRO X

Le Cuffie da Gaming Wireless Logitech G PRO X LIGHTSPEED uniscono la tecnologia wireless LIGHTSPEED pro-grade al design delle PRO X.

Inoltre, le nuove cuffie sono dotate del microfono avanzato Blue VO!CE, con software dedicato, per una comunicazione di alta qualità in-game e in live stream, di driver PRO-G da 50 mm per un audio professionale e nitido, di suono surround DTS 7.1 di nuova generazione per una migliore consapevolezza della situazione e di una confortevole imbottitura in memory foam con un design leggero, che offre ore di comfort per lunghe sessioni di allenamento o match competitivi.

Con una portata wireless di oltre 13 metri e 2.4 GHz, queste cuffie offrono più di 20 ore di autonomia con una singola carica.