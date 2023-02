Logitech G Fits: gli auricolari TWS dedicati al gaming ora disponibili anche in Europa

Dopo aver debuttato in Nord America lo scorso ottobre, i Logitech G Fits sbarcano finalmente in Europa. Parliamo dei primi auricolari true wireless che il produttore elvetico dedica ai videogiocatori, a cui sono offerte elevate prestazioni audio e la massima versatilità. Tra le funzionalità di G Fits, infatti, la più interessante riguarda la tecnologia Lightform: gli auricolari potranno adattarsi a qualsiasi orecchio con la semplice pressione di un pulsante.

G Fits, "le prime cuffie auricolari di livello gaming"

"Questo è il primo auricolare su misura per il gaming", così Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech Gaming, presenta gli innovativi G Fits. "È sufficiente premere un pulsante e la nostra tecnologia Lightform vi fornirà un auricolare che si adatta perfettamente all'orecchio. Combinando questa tecnologia con il nostro dongle wireless Lightspeed, abbiamo ottenuto un auricolare wireless con prestazioni gaming di livello superiore".

Di fatto, i G Fits sono i primi auricolari 'high-end' per il mercato gaming. La tecnologia Lightspeed, combinata al Bluetooth, garantisce una risposta audio ad alte prestazioni, una lunga durata della batteria e la compatibilità con la maggior parte delle piattaforme e dei dispositivi di gioco. Le cuffie possono essere abbinate tramite Lightspeed a PC, Mac, PS5, PS4 e Nintendo Switch: in questa modalità, i G Fits offrono fino a 7 ore di autonomia e altre 8 ore grazie alla custodia di ricarica. Via Bluetooth, invece, l'autonomia si estende fino a 10 ore (+12 ore con la custodia).

Naturalmente gli auricolari funzioneranno anche con i device mobile. Se si vuole sfruttare la connettività Lightspeed a bassa latenza - sfruttando l'apposito 'dongle' con cui vengono venduti gli earbuds - è possibile abbinare i G Fits a un dispositivo Android tramite USB-A o USB-C. In alternativa c'è la connettività Bluetooth, quella che utilizzeremo per collegare gli auricolari in modalità wireless a un device Android o iOS (iPhone, iPad).

A tal proposito, su Play Store e App Store troviamo un'app dedicata ai Logitech G Fits. Questa ci consente di effettuare il pairing delle cuffie e, soprattutto, di attivare la tecnologia Lightform per personalizzare la forma degli auricolari e adattarli alle nostre orecchie. Il funzionamento è decisamente curioso: veraranno attivati una serie di LED incorporati nelle cuffie, che "induriranno le punte riempite di gel in base ai contorni di ciascun orecchio per adattarsi al meglio". In meno di 60 secondi sarà quindi possibile creare una vestibilità comoda e sagomata, così come un vero e proprio sigillo che bloccherà i rumori esterni per produrre l'isolamento acustico passivo.

Oltre alle funzioni di connettività e alla personalizzazione permessa da Lightform, gli auricolari G Fits assicurano un suono pieno e avvolgente, con bassi profondi e incisivi. Sempre tramite l'app fornita da Logitech, gli utenti possono accedere a una serie di equalizzazioni ottimizzate per determinati generi videoludici, come gli sparatutto in prima persona o i GdR, così come per musica, podcast e altro ancora; ovviamente, è anche possibile personalizzare i propri settaggi. Per le comunicazioni, invece, ci sono due microfoni beamforming integrati.

Gli auricolari Logitech G Fits sono ora disponibili all'acquisto sul sito ufficiale di Logitech e presso i rivenditori autorizzati. Il prezzo consigliato è di 229€, con due colorazioni: nero e bianco.