Logitech G e Activision uniscono le forze: Call of Duty Modern Warfare 4 diventa un'esperienza unica

Logitech G ha annunciato una partnership ufficiale con Activision per Call of Duty: Modern Warfare 4. L'accordo comprende periferiche PC, cuffie ASTRO, contenuti esclusivi in-game, eventi per la community, giveaway hardware, integrazione con G HUB e funzionalità dedicate ai creator tramite Streamlabs

Logitech G ha annunciato una partnership ufficiale con Activision per Call of Duty: Modern Warfare 4, titolo in arrivo il 23 ottobre 2026. L'accordo vede l'azienda assumere il ruolo di Official PC Peripheral Partner, mentre la gamma Logitech G ASTRO diventa Official Headset Partner del nuovo capitolo della serie. L'obiettivo della collaborazione consiste nell'offrire ai giocatori un ecosistema dedicato che unisce periferiche gaming, contenuti esclusivi e iniziative rivolte alla community.

Secondo Logitech G, la partnership permetterà di mettere a disposizione dei giocatori la propria linea di mouse, tastiere, cuffie e accessori, progettati per migliorare le prestazioni durante il gameplay, sia nelle sessioni quotidiane sia nelle competizioni di livello più elevato.

La collaborazione prende forma attraverso la campagna Play for Prestige, che introduce una serie di contenuti dedicati all'universo di Modern Warfare 4. I giocatori potranno ottenere un Progetto Arma, un Ciondolo e un Biglietto da Visita ispirati a Logitech G direttamente all'interno del gioco. Sono previsti anche eventi dedicati alla community, iniziative con gli streamer e tornei, oltre a giveaway di hardware che metteranno in palio postazioni gaming complete con periferiche Logitech G.

Un altro elemento della collaborazione riguarda gli strumenti destinati ai creator. Grazie a Streamlabs, saranno disponibili overlay basati sull'intelligenza artificiale, sistemi di acquisizione automatica degli highlight, automazioni personalizzate per lo streaming e assistenti interattivi ispirati a Modern Warfare 4.

Sul fronte software, Logitech conferma inoltre l'integrazione con G HUB, che permetterà di utilizzare profili Audio EQ personalizzati e la sincronizzazione LIGHTSYNC RGB, così da adattare illuminazione e impostazioni audio all'esperienza di gioco.

"Questa partnership tra Logitech G e Activision nasce con l'obiettivo di valorizzare e celebrare ogni giocatore di Call of Duty: Modern Warfare 4" ha commentato Andrew Tagher, responsabile partnership di Logitech. "Insieme vogliamo trasformare ogni sessione in un'opportunità per ottenere prestigio. Siamo entusiasti di portare ancora più emozioni ed energia a uno dei franchise più iconici del mondo videoludico".

"Collaborare con Logitech G ci permette di spingere ancora più in là i confini dell'esperienza di Modern Warfare 4, dal primo istante sul campo di battaglia fino agli ultimi secondi di una vittoria conquistata con fatica. Unendo l'intensità del nostro gioco all'innovazione, all'ingegneria e all'esperienza di Logitech G nelle prestazioni gaming, offriamo ai giocatori nuovi modi per vivere Call of Duty con un livello di immersione ancora superiore" ha aggiunto Cody Neal, responsabile partnership di Activision.

Ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà disponibile dal 23 ottobre 2026. I preordini sono già aperti per Xbox Series X|S e PlayStation 5, mentre su PC il titolo è acquistabile in anticipo tramite Battle.net e Steam. Il gioco arriverà anche su Nintendo Switch 2, piattaforma per la quale i preordini apriranno nel corso dell'anno.