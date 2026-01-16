Logitech fa sul serio: mouse PRO, tastiere LIGHTSPEED e cuffie Astro in super offerta su Amazon

Amazon rilancia le offerte sulle periferiche Logitech G per il gaming, con sconti importanti su mouse wireless, tastiere meccaniche e cuffie da gioco. Dai modelli PRO pensati per l'eSport fino alle soluzioni più economiche ma complete, è il momento giusto per aggiornare la propria postazione spendendo molto meno

È un momento particolarmente favorevole per chi vuole migliorare la propria postazione da gioco: su Amazon sono infatti attive diverse offerte sulle periferiche Logitech G per gamer, con ribassi significativi su mouse, tastiere e cuffie, anche di fascia alta.

Si parte dal Logitech G305 LIGHTSPEED, uno dei mouse gaming wireless più apprezzati per rapporto qualità/prezzo. Dotato di sensore HERO da 12.000 DPI, design leggero e tecnologia LIGHTSPEED a bassa latenza, garantisce fino a 250 ore di autonomia con una sola batteria. Il prezzo scende da 74,99 a 39,99, e questo lo rende particolarmente interessante per chi ama le periferiche leggere e agili.

Salendo di livello troviamo Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX, mouse wireless progettato per i professionisti dell'eSport. Con un peso di appena 60 grammi, sensore da 44.000 DPI e polling fino a 8 kHz, offre prestazioni di altissimo livello su PC e Mac. In offerta a 94,00 invece di 179, è uno dei tagli di prezzo più interessanti del momento.

Più economico, ma pur sempre l'iconico G502 che ha assistito generazioni di giocatori nei titoli multiplayer, e non solo, più complessi.

Per l'ufficio, invece, è ora ottimo il prezzo di questo Logitech MX Master 2S, un mouse che è diventato un punto di riferimento per la produttività per la sua praticità d'uso, leggerezza e solidità di funzionamento.

Tra le tastiere spicca la nuova Logitech G515 LIGHTSPEED TKL, una tastiera meccanica wireless a profilo ribassato, senza tastierino numerico, con switch tattili, copritasti in PBT e illuminazione LIGHTSYNC RGB. Un modello sottile ma estremamente solido, ora proposta a 103,69, con un ribasso molto significativo rispetto al listino.

Per chi cerca una soluzione più tradizionale ma robusta, la Logitech G413 SE è una tastiera meccanica full size con switch tattili, retroilluminazione e anti-ghosting, compatibile con Windows e macOS. Il prezzo su Amazon è di 49,39, ideale per chi vuole affidabilità senza spendere troppo.

Passando all'audio, sotto i 30 euro troviamo le ASTRO A10 Gen 2 (ASTRO è stata acquisita da qualche anno da Logitech), cuffie gaming cablate con microfono flip-to-mute, driver da 32 mm e compatibilità universale con PC, console e mobile. A 29,43 rappresentano una delle migliori scelte entry-level per il gaming e l'intrattenimento, con un ottimo audio posizionale.

Decisamente più premium le Logitech G PRO X2 Lightspeed, cuffie gaming wireless con driver in grafene da 50 mm, supporto DTS Headphone:X 2.0 e connettività LIGHTSPEED, Bluetooth e jack 3,5 mm. Offrono fino a 50 ore di autonomia e sono ora disponibili a 161,89, con uno sconto di circa il 40%.

Tra mouse wireless da competizione, tastiere meccaniche LIGHTSPEED e cuffie gaming Logitech e Astro, queste offerte Amazon permettono di rinnovare la propria postazione da gioco con periferiche di un marchio di riferimento nel settore.