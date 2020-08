Logitech annuncia G923, nuova versione del glorioso volante

Logitech ha rivelato il nuovo volante G923 dotato di Trueforce, un nuovo sistema di feedback ad alta definizione che lavora con la fisica del gioco e con il sistema audio per offrire un'esperienza il più realistica possibile. Trueforce si collega direttamente ai motori in-game, elaborando dati fino a 4000 volte al secondo per produrre realismo e dettagli di prossima generazione nei giochi supportati.

Secondo le promesse di Logitech, la nuova tecnologia permette ai giocatori di sentire in maniera più efficace il rombo di un motore, la trazione degli pneumatici, il terreno della pista e il feedback del volante. Il volante e i pedali del G923 sono stati modernizzati con un volante in metallo spazzolato, pedali lucidati e un copri-volante in pelle per il massimo comfort. Inoltre, il G923 è stato progettato con una serie di nuove caratteristiche, tra cui:

Controlli a doppia frizione programmabili - permette ai piloti di eseguire partenze più pulite e rapide con una doppia frizione programmabile che facilita la massima trazione e il minimo slittamento.

- permette ai piloti di eseguire partenze più pulite e rapide con una doppia frizione programmabile che facilita la massima trazione e il minimo slittamento. Indicatore di giri integrato - le luci a LED colorate integrate indicano il range di giri al minuto, avvisando il pilota quando sta per andare fuori giri.

- le luci a LED colorate integrate indicano il range di giri al minuto, avvisando il pilota quando sta per andare fuori giri. Controlli di gioco sul volante - i comandi di gioco Playstation e XBOX sono integrati nel volante per un controllo totale a portata di mano.

- i comandi di gioco Playstation e XBOX sono integrati nel volante per un controllo totale a portata di mano. Pedali dei freni progressivi - con una nuova molla progressiva per una sensazione più reattiva, la nuova reattività del pedale del freno aggiunge più realismo e controllo.

- con una nuova molla progressiva per una sensazione più reattiva, la nuova reattività del pedale del freno aggiunge più realismo e controllo. Quadrante di selezione a 24 punti - il quadrante di selezione integrato permette al pilota di regolare la trazione, la coppia, la gestione automatica della stabilità, la forza frenante e altro ancora.

Il Volante Racing Logitech G923 è disponibile per PC, PlayStation e Xbox da agosto 2020, ad un prezzo consigliato di € 409,99, e funzionerà anche con PlayStation 5 e Xbox Series X quando le nuove console saranno disponibili. Il Volante Logitech G923 è sviluppato nell'ambito del programma di licenze ufficiali per PlayStation.