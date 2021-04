LG ''super'' sconta 3 monitor da gaming (e non solo) a prezzi mai visti. Ecco dove trovarli

Ci sono gli LG Days su Amazon, e questo vuol dire che è un'occasione unica per acquistare un monitor. Questi monitor oggi costano un terzo in meno rispetto ai prezzi standard . Come nel caso del bellissimo LG 34WN650 34" UltraWide 21:9. Con una risoluzione di 2560x1080 pixel questo monitor offre il 33% di spazio in più rispetto ad un display 16:9 normale. Lo spazio in più consente di gestire con facilità testi, lezioni e conversazioni in una sola schermata, aumentando la produttività e dimenticandosi dell'esistenza dell'Alt-tab.

Questo perché siamo al cospetto di uno schermo Multitasking Screen Split, organizzabile in finestre, con modalità Reader Mode (Low Blue-Light) e Speaker Stereo da 14 Watt. Il pannello è di tipo IPS per una visione ottimale da qualsiasi angolazione: 16.7M colori e copertura dello spazio colore sRGB pari al 99% per una fedeltà cromatica garantita.

Il monitor è anche compatibile con lo standard VESA DislayHDR400 che garantisce immersione visiva nei film, nelle immagini e nei giochi che lo supportano. Grazie alla tecnologia FreeSync e al refresh rate di 75 Hz, con tempo di risposta di 5 ms, il monitor LG si sposa bene anche con il gaming.

Passando alla soluzione espressamente dedicata ai giocatori, LG 24GN53A è un monitor con pannello con refresh rate di 144 Hz, ideale per il gaming perché super reattivo. Il tempo di risposta è di un solo millesimo di secondo ed è supportata al tecnologia AMD FreeSync per eliminare i problemi di tearing e stuttering. Risoluzione Full HD 1080p e diagonale di 24", pannello TN.

Per chi preferisce le risoluzioni più alte, invece, LG mette a disposizione LG 27UN83A, con diagonale da 27" e risoluzione UltraHD 4K. Si tratta di un IPS con ottima qualità delle immagini grazie anche al supporto allo standard HDR 400. Ancora una volta abbiamo il supporto ad AMD FreeSync, con frequenza di aggiornamento di 60Hz. Il supporto per USB di tipo C consente di ricaricare device per una potenza di 60W, trasferire dati (anche in 4K) e connettere il display ad altri dispositivi esterni con un singolo cavo.