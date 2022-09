Lenovo Go, l'ecosistema ottimizzato per lavorare in autonomia, ovunque si voglia

Lenovo Go è un brand nato nel 2021, che cerca di offrire proposte valide per una tendenza ormai consolidata nel mercato professionale: il lavoro in mobilità. Si tratta per l'esattezza di un ecosistema di accessori per PC pensato per migliorare la produttività in mobilità, a casa o in ufficio tenendo conto delle esigenze di chi lavora in modalità ibrida.

Si rivolge quindi al professionista che può lavorare ovunque, in ufficio, a casa o anche fuori casa, per un ecosistema pensato principalmente per i prodotti proprietari ma che può funzionare anche con dispositivi di altre marche.

L'ecosistema Lenovo Go

L'idea alla base di Lenovo Go viene concretizzata a metà 2021 e nasce dai risultati dello studio Future of Work and Digital Transformation, pubblicato dalla stessa azienda poco prima del lancio commerciale dei primi prodotti della nuova linea. Nello studio è emerso che la stragrande maggioranza delle aziende (83%) si aspetta di implementare modalità di lavoro da remoto per almeno metà del tempo, mentre dall'altra parte il 60% dei dipendenti ha ammesso di preferire le nuove modalità di lavoro ibrido. Sono parecchie le aziende che stanno puntando verso questo specifico segmento di mercato, e Lenovo Go è la risposta del produttore.

Nella famiglia troviamo diverse tipologie di prodotti, fra cui power bank per l'alimentazione, mouse e tastiere wireless, cuffie e speaker. Sono tutti accessori wireless (a parte qualche rara eccezione), pensati chiaramente per essere usati ovunque si voglia.

Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank (20000 mAh)

L'esigenza più importante per chi lavora in mobilità è l'alimentazione, e disporre di batterie esterne capaci di supportare non solo smartphone, ma anche tablet e notebook, è ormai fondamentale. Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank (2000 mAh) è pensata proprio per soddisfare tutte queste esigenze, in un solo prodotto. Al suo interno è presente una generosa batteria da 20000 mAh capace di soddisfare le esigenze di alimentazione di un professionista abbondamente lungo l'intera giornata di lavoro, mentre il supporto alla ricarica rapida da 65W garantisce una velocità di ricarica più che adeguata, sia che si utilizzi con uno smartphone o un tablet, sia se si intende ricaricare l'unità integrata su un computer portatile.

La power bank Lenovo Go da 20000mAh (74Wh) offre all'utente due porte USB Type-C (sia in ingresso che in uscita) e una porta USB Type-A (solo in uscita): non solo è possibile caricare contemporaneamente fino a tre dispositivi esterni, ma la batteria consente anche di caricare due dispositivi esterni mentre si ricarica quella integrata (l'attesa per una ricarica completa è da 3 ore in su, in base all'alimentatore) attraverso la funzionalità pass-through. La batteria ha un design minimalista, pesa poco meno di 400 grammi e viene proposta nei colori Thunder Black e Storm Grey.

Caratteristica peculiare di questo prodotto è il cavo integrato nella scocca, lungo 453 mm, che può essere totalmente nascosto alla vista o estratto tirando la linguetta che presenta il logo Lenovo.

Specifiche tecniche

Capacità nominale 20.000mAh (4 celle, ciascuna da 5.000mAh)

Alimentazione in ingresso USB-C: 100W massimo (20V/5A)

Potenza di uscita USB-C: 65W massimo (20V/3,25A, 15V/3A, 9V/3A, 5V/3A) USB-A: 18W massimo

Uscita totale 65W massimo

Dimensioni 170 mm x 72 mm x 23 mm

Peso 390 g

Notebook compatibili Notebook Lenovo e ThinkPad con USB-C da 65W max



Lenovo Go Wireless Split Keyboard

Uno degli accessori più interessanti della linea Lenovo Go è la tastiera wireless "in due parti", con un design riconoscibile ed estremamente elegante grazie al poggiapolsi in sughero. Non è chiaramente pensata per l'uso in mobilità, ma può essere abbinata via wireless a qualsiasi PC che disponga di una porta USB Type-A (full size) attraverso un piccolo ricevitore di associazione unificato incluso nella dotazione originale e sfruttabile anche con altri dispositivi della famiglia (un singolo ricevitore ne supporta fino a 8).

L'alimentazione avviene attraverso due batterie AA che offrono fino a 12 mesi di autonomia, mentre per quanto riguarda la portata il funzionamento è ottimale fino a 10 metri senza ostacoli fra dispositivo e ricevitore: più che sufficienti per un uso normale.

La peculiarità della tastiera wireless Lenovo Go è il suo design ergonomico in due parti, progettato per alleviare lo stress su avambracci, spalle e mani, soprattutto con un uso prolungato. L'obiettivo è quello di garantire all'utente una postura sempre corretta sul posto di lavoro, con Lenovo che ha scelto di implementare due aree diverse, separate a metà e disposte con un angolo di 13° fra l'una e l'altra.

Non solo: Lenovo Go Wireless Split Keyboard presenta un'inclinazione verticale di 11° fra le parti laterali e il centro della tastiera, garantendo così un'ottima comodità nella scrittura di lunghi testi. I tasti sono separati l'un l'altro grazie al design a isola, e utilizzano switch a forbice a corsa bassa con feedback tattile da 1,8mm e necessitano, dati di targa alla mano, di 62,5 grammi di forza di attuazione.

La tastiera "in due parti" di Lenovo offre inoltre la possibilità di regolare un'inclinazione negativa di 4° utilizzando un'alzata sotto il poggiapolsi, mentre chi preferisce un'esperienza di scrittura tradizionale può mantenere il layout perfettamente orizzontale, che è configurato di default. Ci siamo abituati ben presto allo stile particolare della tastiera Lenovo Go, che si è rivelata l'ideale per chi svolge professioni in cui è necessario scrivere parecchio, e per lunghi periodi di tempo. Con Lenovo Go Wireless Split Keyboard abbiamo scritto con grande comodità l'articolo che state leggendo in questo momento.

Specifiche tecniche

Alimentazione 2 batterie AA, 12 mesi di autonomia



Connettività Wireless 2.4GHz via ricevitore di associazione unificato Lenovo USB-A



Portata fino a 10m

Layout 2 aree di tasti divisi da un angolo di 13° Tasti con switch a forbice Inclinazione verticale da sinistra al centro di 11° Inclinazione verticale da destra al centro di 11° Inclinazione negativa da parte inferiore a parte superiore di 4° Poggiapolsi integrato in sughero composito con rivestimento UV resistente alle infiltrazioni Interruttore di accensione/spegnimento

Dimensioni 25,5 x 42,7 x 4,7 cm

Peso 991 grammi



Lenovo Go Wireless Numeric Keypad

La tastiera Lenovo Go manca di tastierino numerico, ma il brand non lascia impreparato chi lavora spesso con i numeri. Lenovo Go dedica anzi a questa categoria di professionisti o utenti un prodotto dedicato decisamente interessante: Lenovo Go Wireless Numeric Keypad.

Si tratta di un tastierino numerico pensato non solo per essere utilizzato a fianco della tastierta, ma soprattutto per essere abbinato a un notebook sprovvisto della componente. Per lavorare con i numeri le tastiere dei computer portatili non sono sempre il massimo, mentre Wireless Numeric Keypad offre grande comodità attraverso 21 tasti con meccanismo a forbice, una batteria comodamente ricaricabile di lunga durata e un'ottima reattività grazie alla connettività wireless a 2.4Ghz, il tutto all'interno di un form factor di piccole dimensioni, facilmente trasportabile anche in tasca (è spesso 14mm e pesa solo 109 grammi).

Il tastierino offre un'autonomia di 3 mesi con un uso tradizionale (almeno stando a quanto scrive l'azienda) e può essere ricaricato in circa 2 ore utilizzando qualsiasi cavo USB Type-C (in dotazione ne troviamo uno).

Specifiche tecniche

Alimentazione Batteria ricaricabile, fino a 3 mesi di autonomia

Connettività Wireless 2.4GHz via ricevitore di associazione unificato Lenovo USB-A Portata fino a 10m

Layout 21 tasti in totale 4 tasti di produttività: Uguale/Calcolatrice - Cancella - Indietro - Tab Tasti con switch a forbice

Dimensioni 133 x 85 x 14 mm

Peso 109 grammi



Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse

Per chi lavora a casa o in ufficio, o anche per i lavoratori fuori sede, un mouse è spesso necessario per spingere al massimo la produttività. Anche in questo ambito la lineup Lenovo Go si caratterizza con diversi prodotti decisamente funzionali, senza fronzoli, pensati per chi ha esigenze professionali e per chi ricerca grande affidabilità. L'azienda ci ha inviato il modello Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse da provare, che può essere associato con un massimo di 3 dispositivi garantendo il passaggio da uno all'altro premendo semplicemente un pulsante dedicato.

All'apparenza sembra un mouse tradizionale, ma in realtà offre diverse peculiarità: fra queste spicca il supporto alla ricarica wireless Qi e alla ricarica rapida che garantisce fino a una settimana di autonomia con soli 15 minuti di ricarica. Grazie al sensore ottico blu, inoltre, il mouse Lenovo Go può essere utilizzato su qualsiasi superficie offrendo una sensibilità nello spostamernto regolabile su tre valori a partire da 800 DPI fino ad arrivare a 2.400DPI, con il valore predefinito che è di 1600DPI. Il mouse funziona con una batteria ricaricabile integrata da 380mAh che garantisce fino a 2 o 3 mesi di autonomia con una singola carica (in base all'uso), e che può essere ricaricata completamente in circa un'ora e mezza.

Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse offre al suo utente alcuni tasti personalizzabili via app Lenovo Go Central, e per impostazione predefinita sono configurati come: clic sinistro, clic destro, rotellina di scorrimento più clic centrale, tasto per la commutazione del dispositivo e tasto multifunzione laterale. Premendo insieme questi ultimi due l'utente può selezionare in tempo reale la sensibilità, mentre sulla parte inferiore del mouse troviamo il tasto per avviare il pairing e l'interruttore per l'accensione e lo spegnimento. Sul fronte connettività, il mouse può essere utilizzato via Bluetooth 5.0, quindi con una pletora di dispositivi diversi, o anche via ricevutore Lenovo.

Specifiche tecniche

Alimentazione Batteria da 380mAh, fino a 2-3 mesi di autonomia Ricarica wireless Qi Ricarica cablata via USB-C

Connettività Wireless 2.4GHz via ricevitore di associazione unificato Lenovo USB-A o mini ricevitore USB-C Bluetooth 5.0 con Swift Pair

Layout 3 tasti: clic sinistro, clic destro, clic scorrimento Tasto per la commutazione del dispositivo Tasto multifunzione laterale Sensibilità regolabile (800, 1600, 2400 DPI) Colori: Thunder Black e Storm Grey

Dimensioni 100 x 62 x 34 mm



Lenovo Go Wireless Vertical Mouse

Lenovo Go Wireless Vertical Mouse è invece un mouse molto diverso rispetto al modello "Multi-Device". Si caratterizza per il formato in verticale con inclinazione da 45° e utilizza lo stesso stile che abbiamo visto con la tastiera in due parti. Le forme ergonomiche e i materiali di qualità altissima garantiscono un uso prolungato nel massimo comfort e ci hanno consentito nelle nostre prove di operare per tutta la giornata lavorativa senza alcun tipo di frizione. A rendere riconoscibile questo mouse c’è poi la parte in sughero ecologico che non solo garantisce una presa ottimale per palmo, pollice e dita, ma che è anche realizzata con un rivestimento resistente a infiltrazioni e raggi UV, lo stesso della tastiera, che lo rende durevole e facile da pulire.

L’impugnatura verticale è realizzata per risultare più comoda possibile, attraverso un design curvo che segue la forma della stretta di mano e incoraggia l'utente a mantenere una posizione naturale per palmo e dita. La parte superiore del telaio può essere facilmente rimossa senza richiedere l'uso di strumenti appositi, operazione che dà accesso al vano della singola batteria AA necessaria per l'alimentazione. Questo mouse può essere utilizzato per circa un anno con una singola carica, prendendo in considerazione un tipo di utilizzo normale.

Le sue caratteristiche peculiari vengono poi condite con le funzionalità tipiche di un mouse tradizionale, infatti abituarsi al form factor di Lenovo Go Wireless Vertical Mouse è questione di qualche secondo. Fra le funzioni abbiamo sei pulsanti, di cui due molto comodi disposti su uno dei lati, che possono essere programmati sfruttando l'applicazione Lenovo Go Central. Si può inoltre modificare la sensibilità del sensore al volo su tre valori diversi, fino a un massimo di 2400 DPI, attraverso il pulsante DPI. Il mouse verticale wireless Lenovo Go è inoltre garantito fino a 3 milioni di click per i tasti destro e sinistro, e fino a 1 milione per il tasto centrale.

Specifiche tecniche

Sensore IR

Alimentazione Batteria AA, 1 anno di autonomia Connettività Wireless 2.4GHz via ricevitore di associazione unificato Lenovo USB-A

Connettività Layout Mouse verticale con inclinazione verticale di 45° 3 tasti: clic sinistro, clic destro, clic scorrimento 2 tasti multifunzione laterali 1 tasto DPI (predefiniti 800, 1600, 2400 DPI) Colori: Storm Grey con sughero naturale Indicatore LED di batteria in esaurimento

Dimensioni 104 x 63 x 62 mm

Peso 96 grammi



Lenovo Go Wireless ANC Headset

Fra gli accessori Lenovo Go ci sono anche alcuni dispositivi audio incentrati prevalentemente all'ambito professionale. Lenovo ci ha inviato il modello Lenovo Go Wireless ANC Headset, cuffie con certificazione ufficiale per Microsoft Teams e progettate per essere indossate comodamente per lunghi periodi di tempo. Proprio per questo abbiamo un form factor di tipo on-ear con un peso complessivo di 230 grammi, nonostante i driver da 40mm integrati e la batteria da 610mAh che garantisce un'autonomia di 35 ore e possono essere ricaricate in un'ora e mezza.

Queste cuffie si collegano a qualsiasi tipo di sorgente via Bluetooth 5.0, e vengono vendute con un cavo USB-C per la ricarica, una custodia per il trasporto e un ricevitore USB per l'uso su computer che non prevedono il supporto al Bluetooth. Le Wireless ANC Headset sono cuffie pensate per qualsiasi tipo di ambiente, dal momento che utilizzano una tecnologia di cancellazione del rumore di tipo attivo che elimina con algoritmi avanzati tutto quello che succede nell'ambiente circostante riducendo qualsiasi tipo di distrazione. Possono essere utilizzate in uffici rumorosi, così come in ambienti esterni, dando la possibilità di concentrarsi appieno sul proprio lavoro.

Non sono chiaramente cuffie pensate per l'audiofilo, ma si difendono abbastanza bene anche nell'ascolto musicale se non si hanno esigenze troppo elevate. L'utente può inoltre intervenire comodamente attraverso alcuni controlli: oltre al tasto d'accensione abbiamo la possibilità di gestire il volume, accedere a Teams, attivare o disattivare l'audio e la possibilità di gestire le chiamate in corso.

Specifiche tecniche

Audio Driver da 40 mm Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz Distorsione: < 3% Sensibilità: 107 +- 3 dB Impedenza: 32Ω

Connettività

Bluetooth 5.0



USB

Alimentazione

Batteria 610mAh



Autonomia di 35 ore



Ricarica via USB-C in 1,5 ore

Peso 230 grammi



Lenovo Go Wired Speakerphone

Questo è probabilmente il dispositivo più particolare che abbiamo avuto modo di provare, fra quelli della serie Lenovo Go. Si tratta di un vivavoce cablato, funzionante attraverso una connessione via cavo USB Type-C o Type-A (attraverso un adattatore fornito in dotazione). Si collega al computer e funziona, garantendo conversazioni chiare in chiamata vocale in qualsiasi ambiente, anche quando il dispositivo in uso non eccelle in termini audio o a livello di microfono. Anche questo prodotto è inoltre certificato per Microsoft Teams, disponendo un tasto dedicato per accedere all'app.

Una rotella integrata nel telaio, praticamente invisibile alla vista, può essere utilizzata per gestire il volume della conversazione, mentre non mancano i tasti dedicati per rispondere o riagganciare alla chiamata o per attivare o disattivare l'audio. Lo Speakerphone di Lenovo Go offre un'audio decisamente nitido, con le parole del nostro interlocutore che vengono riprodotte perfettamente, e anche l'audio dei microfoni è di ottima qualità. Il volume in ascolto non è il massimo, tuttavia, con lo speaker integrato da 40mm che probabilmente è stato fin troppo limitato per evitare eventuali distorsioni. In ambienti rumorosi questo può essere un limite, per un prodotto che dà chiaramente meglio di sé in ufficio o in ambienti controllati.

Specifiche tecniche

Audio Driver da 40 mm Risposta in frequenza: 140Hz - 20kHz Distorsione: < 3% Sensibilità: 85 dB @ 1W/0,5m Impedenza: 40Ω Rapporto segnale/rumore: 64 dB

Connettività

USB-C, USB-A

Dimensioni Altezza di 49 mm Diametro di 90 mm

Peso 265 grammi



Considerazioni finali

I prodotti dell'ecosistema Lenovo Go si caratterizzano per il design comune e per la chiara vocazione verso gli ambienti professionali. Sono dispositivi che non ricercano il massimo delle prestazioni, ma che invece puntano alla massima praticità, offrendo all'utente finale soluzioni utili al fine di mantenere la produttività elevata sia in ufficio così come a casa o quando si lavora fuori porta. Chi c'è passato lo sa: lavorare in ambienti sconosciuti può essere poco pratico, ed è proprio per chi non vuole impazzire in queste circostanze che è stata realizzata la serie Lenovo Go.

Altra chicca della famiglia è, per i prodotti con connessione wireless 2.4GHz, il supporto al ricevitore di associazione unificato Lenovo, che è fornito in dotazione sia in versione con connettore USB Type-A, sia in versione USB Type-C con alcuni modelli. Non solo consente di liberarsi del tutto dai fastidiosissimi cavi - sia a casa, in ufficio o in mobilità - consentendo il funzionamento completamente wireless delle periferiche, ma consente anche di collegare fino a otto diversi dispositivi della famiglia. Basta solo una porta USB, insomma, per collegare un massimo di otto periferiche Lenovo Go, che saranno tutte sfruttabili senza cavi e senza alcuna latenza percepita.

Gli accessori Lenovo Go non sono, però, solo prodotti pensati per il lavoro fuori sede ma ci sono dispositivi adatti alla mobilità, come le batterie esterne o il kit di ricarica wireless, o ancora le cuffie e gli auricolari wireless ANC, e altri adatti a chi lavora in postazione, come ad esempio le tastiere e i mouse. Quelli da noi provati non sono gli unici prodotti della famiglia Lenovo Go e l'intera lista può essere consultata a questo indirizzo sul sito ufficiale.