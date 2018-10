Le offerte del giorno Amazon, sconti dal 30% più del 50% su auricolari, tastiere, monitor, SSD e molto altro

La rassegna delle offerte del giorno Amazon prende il via oggi con una proposta molto interessante per tutti coloro i quali sono alla ricerca di un valido monitor per impieghi professionali: scontato del 31%, con un risparmio di ben 311 Euro, troviamo infatti il monitor LG 31MU97Z-B.AEU che mette a disposizione risoluzione 4K (4096x2160 pixel) su una diangonale da 31 pollici. Il pannello è di tipo IPS, per il miglior rapporto di contrasto e resa cromatica, ed il gamut copre al 99,5% lo standard Adobe RGB.

Due proposte per lo storage a prezzi convenienti: da un lato l'unità SSD SanDisk Ultra 3D da 1TB di capienza scontata del 51% con un risparmio di ben 155 Euro, dall'altro lato il disco meccanico esterno Maxtor M3 da ben 4TB al prezzo di poco superiore i 100 euro. Se avete problemi di spazio qui è dove li potete risolvere!

Continuano ad essere proposte a forte sconto, addirittura ben superiore al 60%! Parliamo delle schede microSD Samsung EVO Plus, fornite con adattatore per poter essere usate anche in normali slot SD: è il momento giusto per fare scorta! Come sempre il consiglio è di acquistare più schede di piccolo taglio, per esempio quella da 32GB ad appena 9,99 Euro, invece che una sola molto capiente: soprattutto se siete fotografi per evitare di perdere tutto il vostro lavoro per il malfunzionamento/rottura/smarrimento di una scheda. E affrettatevi: nel corso dei prossimi mesi il prezzo delle memorie NAND è previsto essere abbastanza instabile e i prezzi potrebbero improvvisamente salire!

Forti sconti anche per due proposte Sennheiser dedicate al mondo degli auricolari. Sennheiser IE 80 S sono auricolari per l'ascoltatore esigente che anche in mobilità non vuole rinunciare alla qualità, ma anche per il musicista che ha bisogno di ascoltarsi durante una sessione in sala prove o in sala d'incisione: si trovano oggi scontati al 43% con un risparmio di ben 150 euro! Per la vita di tutti i giorni, ma sempre con un occhio alla qualità, ecco invece gli auricolari Sennheiser CX 300 II-Precision, anche loro a meno di metà prezzo: oggi si possono acquistare ad appena 23 euro!

Il videogiocatore esigente troverà molto accattivante l'offerta oggi in corso per la tastiera meccanica Razer BlackWidow Chroma V2, con retroilluminazione RGB. Con uno sconto del 35%, pari ad un risparmio di 65 euro, si può acquistare una tastiera di pregio e di alta qualità, provvista di switch Razer Green per la massima precisione.

Infine una piccola selezione di pile vendute a stock: costano poco e sono davvero tante, è utile farne scorta anche perché di solito, quando proprio ci serve la pila del telecomando....non ce l'abbiamo mai in casa!