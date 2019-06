Le offerte Amazon di oggi: super-sconti per Apple Watch, SSD, microSD, periferiche Logitech, e cuffie noise cancelling a prezzi mai visti

In attesa del Prime Day, le offerte Amazon di oggi prendono il via con un gradito ritorno, questa volta con sconti e prezzi davvero incredibili e irresistibili: stiamo parlando delle schede microSD Samsung EVO Plus nei tagli da 32GB a 256GB. Gli sconti arrivano fino al 75% e i prezzi sono davvero bassi! Pensate che il taglio da 32GB costa poco più di 7 euro! E tutte le schede microSD sono vendute con adattatore incluso che permette loro di essere utilizzate anche nei normali slot SD. Cosa aspettate? Fate incetta!

Merita tantissima attenzione l'offerta sulle Sony WH-1000XM3, accreditate fra le migliori cuffie sulla piazza per quanto riguarda i modelli con noise cancelling. Ad un prezzo di 265,00€ sono un affare, anche considerando che fino a meno di un mese fa era impossibile acquistarle a meno di 300€! Lo sconto per oggi è del 30%.

Grande sconto anche su Apple Watch, il wearable della Mela che - nella sua ultima iterazione - introduce un display del 30% più ampio riducendo le dimensioni delle cornici, un cardiofrequenzimetro elettrico e ottico, la Digital Crown con feedback aptico, oltre a un processore più evoluto, performante ed efficiente. È lo smartwatch premium più venduto al mondo, un must per tutti i possessori di iPhone.

Se avete bisogno di altre soluzioni di storage, ecco una bella rassegna di SSD da 1TB, anche in formato nVME: sconti che in alcuni casi superano anche il 50% e tante opportunità di risparmio per portarsi a casa una periferica di storage veloce e capiente.

Rimanendo in tema di storage abbiamo anche altre offerte molto interessanti oggi su Amazon: ad esempio l'hard-disk esterno Western Digital My Passport in versione da 4TB, proposto a poco più di 100€ su un listino di 189,99€. Solitamente si trova a 119,99€! Samsung SSD 970 Pro in versione da 512GB vede oggi un corposo ribasso, passando da 185€ circa a 149,90€ (non sappiamo però per quanto tempo). Un altro SSD molto interessante, fra quelli più convenienti in questo momento è l'Intel Consumer 660p, in variante da 2TB a soli 199,99€!

Con uno sconto di circa 60€ oggi Amazon propone l'Ultimate Ears Megaboom 3 a soli 139€. Si tratta di uno dei migliori speaker Bluetooth sul mercato in termini di design e qualità audio, proposto in diverse varianti di colore. Lo sconto è del 30% sul listino ufficiale!

Sono diversi i prodotti Logitech in offerta su Amazon in questo periodo, e qui ve ne selezioniamo alcuni fra i migliori per quanto riguarda le categorie cuffie, tastiere e mouse. Potete accedere alle pagine dedicate alla promozione su Amazon agli indirizzi qui di seguito:

Oggi in offerta anche i volanti Logitech G29 e G920: sono praticamente lo stesso modello, ma uno è compatibile con PS4/PS3/PC mentre l'altro con Xbox One e PC. Oggi li trovate entrambi scontati del 49%, praticamente metà prezzo, per un risparmio che si aggira sui 200 euro ciascuno. Se siete appassionati di simulazioni di guida, è proprio l'occasione che fa al caso vostro!

22% di sconto e 200 euro di risparmio: un'offerta davvero appetitosa per il portatile Acer Spin 5 che in un form factor da 13,3 pollici mette a disposizione un pannello IPS Full HD con interazione touch, un processore Intel Core i5 8250U, 8GB di memoria RAM DDR4 e una unità di storage SSD da ben 256GB. Ottima macchina per le attività quotidiane, e una discreta trasportabilità. Lo schermo si può ripiegare completamente all'indietro, rendendo il portatile una soluzione convertibile.

È sempre possibile acquistare i buoni Amazon, proposti in diversi tagli di prezzo. Ideali come regalo rivolto a persone di cui non si conoscono bene i gusti e sono disponibili in varie forme e con biglietti d'auguri allegati: è la soluzione più pratica per trarsi d'impaccio... ed evitare di fare un regalo sgradito!

Infine una selezione di kit di cacciaviti di precisione iFixit: ce ne sono davvero di tutti i tipi per esigenze e budget diversi!