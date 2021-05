Le cuffie Corsair Virtuoso raddoppiano: arriva la versione RGB Wireless XT

Abbiamo definito le Corsair Virtuoso RGB come le migliori cuffie gaming wireless nella nostra comparativa. Motivo per cui non possiamo non seguire con attenzione l'annuncio della versione rinnovata di quelle cuffie, ovvero le Corsair Virtuoso RGB Wireless XT.

La nuova versione sfrutta una combinazione della tecnologia Slipstream Wireless di Corsair e della tecnologia Bluetooth per garantire connessioni simultanee dual-wireless, ed include inoltre le opzioni di connessione universale via cavo da 3,5 mm e tramite USB ad alta fedeltà.

La tecnologia wireless di cui sono dotate queste cuffie opera a 24 bit/48 kHz e garantisce un segnale stabile anche a 18 metri. Inoltre, questa nuova versione supporta anche il protocollo Bluetooth tramite codec Qualcomm aptX HD. Una connessione cablata USB offre l’audio Hi-Fi da 24 bit/96 kHz, mentre il connettore universale da 3,5 mm ne assicura la compatibilità con numerosi dispositivi. Tutte queste opzioni equivalgono a dire che le cuffie possono essere usate in scenari molto diversi tra di loro, con dispositivo Bluetooth oltre che con sistemi wireless come le console, ma anche con il cavo nel caso del PC. Sono compatibili con PC, Mac, PS5/PS4 (via cavo o wireless), Xbox Series X e Series S (solo connessione via cavo), Switch, rete mobile e altri dispositivi ancora.

Le cuffie sono state progettate con un controller inline che permette di gestire volume e microfono con la massima praticità. Inoltre, le Virtuoso RGB Wireless XT integrano ora anche l’audio spaziale tridimensionale Dolby Atmos, così da estendere l’ampia gamma di frequenza da 20 Hz a 40.000 Hz.

Le cuffie sono poi dotate di una coppia di driver audio ad alta densità al neodimio da 50 mm configurati manualmente con estrema precisione entro +/- 1 db di tolleranza. Il microfono omnidirezionale rimovibile di qualità broadcast offre inoltre un’ampia gamma di frequenza dinamica fino a 10.000 Hz ed è in grado di percepire ogni sfumatura fin nei minimi dettagli. Già nella precedente versione questo microfono garantiva prestazioni eccellenti.

Si tratta di cuffie dalle forme eleganti e non aggressive, come normalmente capita per le cuffie gaming. Sono anche comode grazie all’imbottitura aggiuntiva dei morbidi padiglioni in memory foam di alta qualità ed al leggero e resistente archetto in alluminio. Una batteria agli ioni di litio ad alta capacità è in grado di alimentare la Virtuoso RGB Wireless XT per ben 15 ore e supporta una funzione di risveglio intelligente, basata su un accelerometro, che consente di risparmiare energia quando si ripongono temporaneamente le cuffie.

Per ulteriori informazioni sulle cuffie RGB Wireless XT vi rimandiamo al sito di Corsair.