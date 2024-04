Le bellissime cuffie Logitech G935, punto di riferimento per i giocatori, sono ora in offerta a 99

Le Logitech G935 sono cuffie da gaming di fascia alta indirizzate prevalentemente ai PC ma in grado di funzionare anche con le console di gioco. Il design è elegante ma allo stesso tempo sportivo; e l’illuminazione RGB rende l'estetica molto accattivante. Il Virtual Surround 7.1 garantisce la spazialità del suono e rende queste cuffie la soluzione ideale per la riproduzione fedele dell'ambiente di gioco e per percepire la provenienza dei suoni, come passi e la ricarica delle armi.

I padiglioni avvolgono le orecchie garantendo un ottimo isolamento dai rumori esterni; i cuscinetti sono così morbidi e ben rivestiti che, anche nelle lunghe sessioni di gioco, il confort rimane assoluto. Si possono utilizzare con il 3,5 mm o USB oppure senza fili e in questo caso la portata del segnale è di 20 metri, con autonomia fino a 12 ore. La connessione wireless è molto interessante perché aumenta il comfort e riduce l'ingombro, migliorando l'esperienza di gioco senza compromissioni in termini di latenza e di stabilità della connessione tra cuffie e sistema di gioco.

I driver hanno una dimensione di 50 millimetri e sono di tipo PRO-G e la sensibilità è di 93 dB. La risposta in frequenza, invece, è pari a 20 – 20.000 Hz. L'impedenza è di 39 ohm, di molto superiore a quella standard. Il peso di queste cuffie è di 381 g.