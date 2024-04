La tastiera meccanica Corsair K65 Rapidfire RGB con switch Cherry MX Speed è in offerta su Amazon: perché i giocatori non dovrebbero perderla

Corsair non ha bisogno di grandi presentazioni: si tratta di un marchio molto apprezzato e che realizza prodotti di qualità. Ecco perché segnaliamo una promozione che parte proprio oggi, con uno sconto reale del 39% , su una tastiera meccanica che ha tutto quello che serve ai giocatori per raggiungere prestazioni al top!

Nel vasto panorama delle tastiere per giocatori, la Corsair K65 Rapidfire RGB emerge come un'icona di prestazioni e personalizzazione. Con una combinazione di illuminazione dinamica, set di keycap specifici per FPS e MOBA e una risposta ultra rapida, questa tastiera meccanica è perfetta per i giocatori più esigenti. Considerate anche che fino a pochissimo tempo fa, una tastiera meccanica con queste prerogative e realizzata da un marchio premium come Corsair costava molto di più!

Una delle caratteristiche più accattivanti della Corsair K65 Rapidfire RGB è la sua illuminazione dinamica. Ogni tasto può essere personalizzato con il colore e la luminosità desiderati, consentendo agli utenti di creare un'atmosfera unica che si adatta al proprio stile di gioco o all'ambiente circostante. Che si tratti di una sinfonia di colori vivaci o di un'illuminazione discreta per le sessioni notturne, la K65 Rapidfire offre una flessibilità senza precedenti nell'esperienza visiva del giocatore.

Oltre all'aspetto estetico, la Corsair K65 Rapidfire RGB si impegna anche a fornire un'esperienza tattile superiore. I keycap sagomati e testurizzati inclusi nel set per FPS e MOBA offrono la massima aderenza e una sensazione al tocco ottimale. Questi keycap sono progettati per garantire che ogni movimento sia preciso e confortevole, consentendo ai giocatori di mantenere il controllo totale durante le sessioni di gioco più intense.

Ma, naturalmente, sono gli switch meccanici che fanno la differenza in questa tastiera. Grazie alla profondità di attuazione di soli 1,2 mm e alla durata degli switch da gaming meccanici Cherry MX con contatti dorati, questa tastiera offre una reattività senza rivali. Ogni azione viene registrata istantaneamente, consentendo ai giocatori di eseguire mosse fulminee e reagire con prontezza alle sfide più impegnative.

In alternativa, è altrettanto interessante la Corsair K65 RGB MINI. Questa è da consigliare agli utenti che preferiscono un ingombro ridotto sulla superficie d'appoggio, in modo da poter gestire meglio il mouse e gli altri oggetti presenti sulla scrivania. Con un form factor del 60%, infatti, si adatta facilmente anche agli spazi più ristretti, per un’esperienza di gioco confortevole.

Anche in questo caso abbiamo interessanti switch meccanici CHERRY MX RGB Red: offrono una corsa lineare che, insieme alla forza di attuazione minima, rendono fluida la pressione dei tasti nelle prestazioni di gioco. Inoltre, grazie a CORSAIR AXON, consentono una velocità di registrazione della pressione dei tasti fino a 4 volte superiore rispetto alle tastiere gaming meccaniche tradizionali.

A proposito della tecnologia CORSAIR AXON Hyper-Processing, questa trasmette gli input al PC con una velocità fino a 8 volte superiore rispetto alle tastiere gaming tradizionali, con hyper-polling a 8.000 Hz.