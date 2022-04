L'ottimo BenQ Mobiuz EX2710R (per il gioco, ma non solo) scende a 299 euro (normalmente costa più di 600 euro)

Lo abbiamo provato e recensito pochissimo tempo fa. Si è rivelato un ottimo monitor sia per il gioco che per il lavoro, e non ci aspettavamo un calo di prezzo così repentino in così poco tempo. BenQ Mobiuz EX2710R, che normalmente viene venduto su Amazon a più di 600 euro, ora costa 299 euro .

Parliamo di un pannello curvo con raggio di curvatura di 1000R, pannello VA con frequenza di aggiornamento a 165Hz, MPRT di 1ms, risoluzione 2560x1440 QHD e AMD FreeSync Premium Pro. Include altoparlanti basati sulla tecnologia treVolo di BenQ, per chi non volesse ricorrere alle cuffie. Il monitor è anche piacevole esteticamente, e decisamente stabile.

Inoltre, troviamo le tecnologie tecnologie HDRi, Light Tuner e Black eQualizer di BenQ, che contribuiscono a migliorare le qualità delle immagini e lasciano spazio all'utente per la personalizzazione.

"BenQ Mobiuz EX2710R si è rivelato un ottimo monitor grazie alla serie di tecnologie che equipaggia per migliorare l'esperienza di gioco single player e quella multiplayer. Troviamo una risoluzione adeguata a quasi tutte le esperienze di gioco e un refresh rate sufficientemente alto per potenziare fluidità e reattività, senza esagerare. Parliamo di un VA con tempo di risposta di 1ms, un'impostazione non così comune che garantisce latenze basse e pochissimo ghosting. Inoltre, non manca il supporto a AMD Freesync Premium Pro per garantire immagini di gioco senza stuttering e tearing" abbiamo scritto nella recensione.