L'ex CEO di HTC sfida Oculus con XRSpace: realtà virtuale e 5G per il Second Life del futuro

Una nuova esperienza di comunicazione sfruttando le peculiarità del 5G all'interno di un ecosistema completo di soluzioni hardware e software, capace di offrire un'esperienza immersiva basata sull'interazione con gli altri utenti. È l'ambizioso piano di XRSpace, appena annunciato durante una conferenza tenutasi a Taipei.

Il progetto è guidato da Peter Chou, co-fondatore di HTC che ha rinunciato al ruolo di CEO del gigante della tecnologia nel 2015, senza però smettere di sperimentare nel campo della Realtà Virtuale. Era al timone di HTC quando è partito il progetto HTC Vive e in seguito è entrato a far parte dello studio di effetti visivi Digital Domain Holdings con sede a Hong Kong, specializzato ancora una volta in VR. Al Mobile World Congress dello scorso anno ha iniziato a parlare di XRSpace, usando le parole realtà estesa (XR), social ed esperienza virtuale.

La pandemia da Coronavirus ha inciso sui piani di Chou e ha modificato leggermente il progetto, che però adesso diventa ugualmente realtà. XRSpace Mova e Manova dovevano essere presentati fisicamente al Mobile World Congress 2020 che, come ben sappiamo, è stato cancellato per l'esigenza di evitare gli assembramenti. Vediamo di cosa si tratta.

XRSpace Mova è un nuovo visore di Realtà Virtuale stand-alone e basato su tecnologia di inside-out tracking: Chou non ha fatto mistero che il suo principale punto di riferimento è Oculus Quest, il visore VR ora di maggior successo sul mercato. Mova sarà basato sul SoC Qualcomm Snapdragon 845, quindi è una generazione avanti rispetto a Quest. Di seguito la tabella completa delle specifiche tecniche e il confronto con Quest, così come presentato da Chou durante l'evento.

XRSpace Mova Oculus Quest Risoluzione 2880 x 1440 2880 x 1600 DPI 702 538 Refresh rate 90Hz 72Hz CPU Qualcomm 845 Qualcomm 835 RAM 6GB 4GB Connettività Wi-Fi, LTE, 5G Wi-Fi Batteria 4600 mAh 3648 mAh Peso 470g 585g

Nella tabella spiccano altri dati interessanti oltre al Processore, così come Risoluzione e densità di pixel. La prima è leggermente inferiore rispetto al rivale, ma è più importante il secondo dato in termini di credibilità dell'esperienza VR. Da sottolineare anche i valori di memoria, capacità della batteria e peso, quest'ultimo assolutamente da non trascurare. Ovviamente, poi, XRSpace punta molto sul modulo 5G che, a detta della startup di Chou, può cambiare il nostro modo di rapportarci con la Realtà Virtuale, consentendoci di accedervi a prescindere dal luogo in cui ci troviamo.

XRSpace Mova si avvale di un innovativo sistema ottico che garantisce il tracciamento accurato di mani e dita, e permette interazioni social con le mani. La parte hardware nel progetto di XRSpace si sovrappone completamente a quella software. A tal scopo, il team di sviluppo ha realizzato gli XRSpace Avatar, i quali offriranno texture di alta qualità e saranno completamente animati, gambe comprese. Si è parlato anche di espressioni facciali naturali e relazioni con gli ambienti ottimizzate grazie all'intelligenza artificiale. Questo vuol dire che anche la bocca dell'avatar si muoverà in accordo alle parole che pronunceremo.

La tecnologia di Space Scanning, invece, si occuperà della scansione dell'ambiente in cui il visore è posizionato e la sua ricostruzione digitale. Una volta raccolti i dati con la telecamera, questi vengono inviati sul cloud dove, tramite tecnologie di computer vision, viene creata digitalmente la versione virtuale della stanza.

Tutto questo, però, non funzionerebbe senza XRSpace Manova. Si tratta di un grande mondo virtuale con spazi privati e spazi pubblici. In questi ultimi è possibile interagire con altri utenti in un centro città pieno di attività da svolgere. Ad esempio si potrà acquistare un biglietto per guardare un film o assistere a un match di baseball, ma anche rilassarsi o divertirsi in un club notturno. Manova permetterà anche di andare in spiaggia e godersi gli ambienti. Si potrà fare ciclismo, Tai-chi, o semplicemente passeggiare insieme agli amici. Naturalmente tutto questo avviene mentre nella Realtà Virtuale indossiamo il visore VR, che ci permetterà di muoverci e fare esercizio fisico, ma anche di rilassarci quando lo vorremo. Negli ambienti privati, invece, ci saranno il soggiorno e il cinema privato per ciascun utente, e si potranno invitare gli amici. Non mancano meeting room dove sarà possibile tenere delle lezioni o altri tipi di conferenze da remoto. Insomma, una descrizione che ci ha riportato alla mente Second Life e PlayStation Home.

Sembra una tecnologia che si sposa bene con le nuove esigenze di distanziamento sociale fisico che la crisi sanitaria ha creato. Da un lato evidenzia ancora una volta come la Realtà Virtuale possa venire incontro alle esigenze sociali delle persone, dall'altro è uno scenario che può farci entrare in una nuova era di socialità, ancora una volta molto differente rispetto alla precedente. "Un posto magico dove ci sarà una versione migliore di noi stessi" è il claim di XRSpace.

La presentazione di XRSpace si completa con Magic Lohas, un progetto che mira a fornire agli sviluppatori, all'interno di una piattaforma open-source, gli strumenti per poter sfruttare al meglio le tecnologie del visore XRSpace per realizzare videogiochi ed esperienze con grafica tridimensionale dettagliata e realistica. XRSpace è in trattativa con i principali operatori telefonici, europei e statunitensi oltre che taiwanesi, per poter sfruttare il 5G in tutto il mondo e conretizzare ovunque la sua visione.