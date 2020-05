Kingston, tastiera meccanica HyperX Ducky One 2 Mini: edizione limitata con switch Red

HyperX, divisione gaming di Kingston, ha presentato la sua ultima periferica di input nata dalla collaborazione con la società specialista del settore DuckyChannel International, il risultato è HyperX Ducky One 2 Mini una tastiera meccanica pensata per il gaming, dalle dimensioni ultra compatte, ma con tutte le carte in regola per offrire un'esperienza completa di utilizzo e digitazione.

Partiamo dalle dimensioni, 302x108 mm e fino 40 mm di altezza regolabile su tre livelli, si mostra solida con un peso di ben 599 g ed un design essenziale basato su colorazione nera con dettagli in color rosso come il tasto Esc o quello di Invio. La tastiera in oggetto offre una connessione di tipo cablata caratterizzata da connettore USB type C a bordo e cavo staccabile di lunghezza pari a 1,6 m.





Per quanto riguarda invece il comparto tasti, in questo caso i costruttori hanno deciso di adottare i propri interruttori meccanici HyperX Red, ciascuno dei quali garantito per una durata operativa di almeno 80 milioni di attuazioni, e caratterizzato da un feedback lineare, forza di pressione pari a 45 g, punto di attuazione a 1,8 mm e corsa complessiva dello switch pari a 3,8 mm.

Ogni tasto inoltre è dotato di singolo LED RGB per un'illuminazione puntuale di ciascun tasto, effetto luminoso che si espande sulla base della tastiere oltre che dal segno grafico presente su ogni copri tasto Ducky PBT Double-Shot.

"Ducky è felice di aver lavorato a stretto contatto con HyperX per lo sviluppo di HyperX Ducky One 2 Mini equipaggiata con switch HyperX per offrire agli utenti la migliore esperienza di tastiera gaming. La nostra collaborazione con HyperX offre tastiere meccaniche da gioco solide ed affidabili, non vediamo l'ora che i nostri utenti utilizzino HyperX Ducky One 2 Mini", ha dichiarato Erik Hsieh, senior marketing executive di DuckyChannel International.

"Siamo entusiasti di annunciare la nostra tastiera in edizione limitata frutto della collaborazione con Ducky, nota per le sue tastiere meccaniche di alta qualità ed orientate alle prestazioni nel mercato delle periferiche gaming. HyperX Ducky One 2 Mini è una grande aggiunta alla gamma di tastiere HyperX e fornisce ai fan di entrambe le marche una tastiera meccanica gaming con fattore di forma del 60% che utilizza switch HyperX", ha affermato Jennifer Ishii, direttore sezione tastiere per HyperX.





HyperX Ducky One 2 Mini sarà disponibile in edizione limitata in sole 3.700 unità disponibili in tutto il mondo, ciascuna delle quali identificata da una marcatura a laser con riportato un numero di edizione univoco; la periferica sarà corredata di alcuni copri tasti extra, tra i quali quello per la barra spaziatrice in version Ducky Year of the Rat, e di un estrattore per una loro facile sostituzione.

HyperX per il momento ha comunicato che il prezzo di vendita di questa periferica sarà pari a 109,99 € e sarà acquistabile esclusivamente online, tramite i principali canali di vendita di Kingston a partire dal prossimo 12 maggio; per maggiori immagini ed informazioni a riguardo vi invitiamo a visitare la pagina dedicata a questa tastiera HyperX Ducky One 2 Mini.

Per chi fosse in cerca della One 2 Mini in versione standard ricordiamo che Ducky la commercializza anche in differenti finiture e formati con specifiche differenti da quelle concordate nella versione edizione limitata HyperX.