iTek: 6 nuovi monitor ad alto refresh rate per giocatori

Partiamo dai due nuovi monitor flat GGF con pannelli Fast IPS, tecnologia che permette di avere tempi di risposta rapidissimi con un solo millisecondo gray to gray – 1ms G2G. I due modelli differenziano per frequenza di aggiornamento offrendo 144hz e 240hz. Entrambi i prodotti sono Adaptive Sync e HDR400. La comoda base HAS permette di alzare, abbassare e ruotare il monitor. Inoltre, sono dotati di illuminazione RGB sul retro.

ITMF24I141FHD Monitor GGF - 24.5" FLAT, 1920x1080, Fast IPS, 144Hz, 16:9, 1ms G2G, HAS, 2xHDMI, DP, USB, Speaker, HDR, Adaptive Sync prezzo suggerito al pubblico 249.9€ i.i.

ITMF24I241FHD Monitor GGF - 24.5" FLAT, 1920x1080, Fast IPS, 240Hz, 16:9, 1ms G2G, HAS, 2xHDMI, DP, USB, Speaker, HDR, Adaptive Sync prezzo suggerito al pubblico 324.9€ i.i.

Il modello successivo è da 28”, new entry in casa iTek. Dotato di pannello IPS 4K UltraHD, è stato ideato, tra le altre cose, come un must buy da affiancare alle nuove console in uscita, o in alternativa per i professionisti alla ricerca di un pannello ad altissime prestazioni.

ITMF28I065UHD Monitor GGF - 28" FLAT, 4K UHD 3840x2160, IPS, 60Hz, 16:9, 5ms G2G, 2xHDMI, DP, USB, Speaker, HDR, Adaptive Sync prezzo suggerito 346.9€ i.i.

Infine, iTek conferma il refresh di alcuni modelli già in commercio quali l’entry level con pannello TN da 60hz e tempo di risposta 1ms e il paritetico che abbiamo portato da 144Hz a 165Hz nella nuova versione. Entrambi dalla dimensione di 24,5”, con schermo piatto. L’unico modello curvo del presente lancio è un monitor 23.6” VA, con 144Hz di refresh rate, 16:9, migliorato, rispetto al precedente, nel tempo di risposta ad 1ms MPRT.

ITMF24T061FHD Monitor GGF - 24,5" FLAT, 1920x1080, TN, 60Hz, 16:9, 1ms OD, HDMI, VGA, Speaker, Free Sync prezzo suggerito al pubblico 125.9€ i.i.

ITMF24T161FHD Monitor GGF - 24,5" FLAT, 1920x1080, TN, 144HZ (165Hz OC), 16:9, 1ms OD, 2xHDMI, DP, USB, Speaker, HDR, Adaptive Sync prezzo suggerito al pubblico 194.9€ i.i.

ITMC24V141FHD Monitor GGC - 23.6" CURVED R1200, 1920x1080, VA, 144Hz, 16:9, 1ms MPRT, 2xHDMI, DP, Audio, HAS prezzo suggerito al pubblico 214.9€ i.i.

I nuovi monitor GGC e GGF saranno disponibili dal mese di novembre presso i distributori e rivenditori ufficiali iTek, offline ed online. Altre informazioni si trovano sul sito di iTek.