Il Wi-Fi 7 ha un nuovo re: da ASUS arriva il router con cervello AI
ROG Rapture GT-BE19000AI debutta in Italia unendo lo standard wireless di nuova generazione a un'unità neurale dedicata. Il dispositivo integra Docker per la smart home e promette connessioni a 19 Gbps con un sistema che ottimizza i pacchetti dati in tempo realedi Rosario Grasso pubblicata il 20 Gennaio 2026, alle 16:24 nel canale Periferiche
ASUSROG
ASUS Republic of Gamers lancia sul mercato italiano ROG Rapture GT-BE19000AI, una periferica che porta le reti domestiche a un livello superiore grazie all'integrazione di un core AI integrato. Il dispositivo sfrutta una CPU quad-core affiancata da 4 GB di RAM DDR4 e ben 32 GB di storage interno, una dotazione hardware che garantisce risorse di calcolo dedicate per gestire carichi di lavoro complessi senza intaccare le performance di rete.
Il punto di forza risiede nel supporto nativo a Docker Engine con CLI e Compose. ROG Rapture GT-BE19000AI esegue applicazioni containerizzate direttamente a bordo ed elimina la necessità di server esterni per la smart home o l'edge computing. Gli utenti possono gestire assistenti domestici, sistemi di riconoscimento video come Frigate o blocchi pubblicitari tramite server DNS come AdGuard sfruttando il router come hub centrale di automazione.
La connettività abbraccia il nuovo standard Wi-Fi 7 tri-band. L'utilizzo di canali a 320 MHz e della modulazione 4096-QAM spinge la velocità wireless fino a 19 Gbps teorici. Per chi preferisce il cavo, il pannello posteriore offre due porte Ethernet 10G e quattro porte Ethernet 2.5G, che permettono di raggiungere una capacità combinata di 31 Gbps e supportano l'aggregazione di link a 20 Gbps per le connessioni più esigenti.
L'intelligenza artificiale lavora costantemente per azzerare i rallentamenti. La tecnologia WiFi Insight analizza l'intero spettro per scovare interferenze, anche non WiFi, e ottimizzare i canali. Parallelamente, AI Game Boost riconosce i dispositivi collegati e applica una QoE adattiva per dare priorità ai pacchetti di gioco. Secondo i test condotti dal produttore, queste accortezze contribuiscono a una riduzione della latenza fino al 34%
A tenere a bada le temperature provvede un sistema di dissipazione con piastra in alluminio maggiorata del 30% e rivestimento in nanocarbonio. Le funzionalità software includono Guest Network Pro, che crea fino a cinque reti SSID separate per dispositivi IoT o ospiti, e la suite di sicurezza AiProtection che blocca le minacce esterne. ROG Rapture GT-BE19000AI è disponibile da subito al prezzo di 759 .
10 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Bello, lo compro e ci faccio retrogaming.
Tanto per la mia fttc 80/20 sarebbe sprecato.
Oddio, dato l'hardware...niente niente ci gira pure Crysis !
Cioè fino a qualche anno fa bastava uno scatolino di plastica con dentro un chippino con 2 core arm e 2 antenne, adesso servono 4gb di ram, 32 di archiviazione, l'AI, centodue antenne e tecnologie del Seti.
Io boh.
poi è ENORME. si fa fatica a trovargli un posto in casa.
SI !
Sarei curioso di capire anche i consumi...così...per la cronaca.
Cioè fino a qualche anno fa bastava uno scatolino di plastica con dentro un chippino con 2 core arm e 2 antenne, adesso servono 4gb di ram, 32 di archiviazione, l'AI, centodue antenne e tecnologie del Seti.
Io boh.
se intendi il classico inoltro dei pacchetti poco
cpu e ram servono in questi (a altri) contesti
- NAT (molto pesante se fatto in software)
- Firewalling e stateful inspection
- VPN e cifratura configurati nel router (CPU molto alta)
- gestione QoS (Quality of Service)
- Monitoraggio, logging e telemetria
- gestione NAS di rete
- alta quantità di client connessi
dalla quantità di antenne dipende anche la capacità di flussi spaziali contemporanei
sulla stessa banda
In notazione tecnica: 4x4 MIMO ovvero 4 antenne trasmittenti, 4 antenne riceventi = fino a 4 stream simultanei
in questo caso 4 stream in wifi 7 velocità max teorica di speedlink -> 4,8 Gbps (ma deve essere supportato dalla scheda wifi del client)
per il resto che a livello casalingo queste cose non le fa nessuno è un altro discorso
è un router che per essere usato bene oltre alle necessità bisogna avere anche qualche skill in più sul networking
per la massa ci sono i FritzBox
Tanto per la mia fttc 80/20 sarebbe sprecato.
Oddio, dato l'hardware...niente niente ci gira pure Crysis !
... ma almeno mettessero un software a sorgenti aperte pure i drivers...
che uno ci può implementare proxy, vpn, filtering layer 7 traffic shaping vero multilinea voip, webseed, mediacenter e nas raid
Sarei curioso di capire anche i consumi...così...per la cronaca.
dimenticavo:
switch managed e vlan almeno anche...
e ovviamente 4g 5g wlan bridge repeater in simulink
fundus:
ventole o raffreddamento liquido ?
Se la infilassero dove non gli batte il sole, forse così appagati ci darebbero un po' di pace!
Cioè fino a qualche anno fa bastava uno scatolino di plastica con dentro un chippino con 2 core arm e 2 antenne, adesso servono 4gb di ram, 32 di archiviazione, l'AI, centodue antenne e tecnologie del Seti.
Io boh.
Con una gigabit e ancora connessioni che avvengono su PPPoE che non supportano jumbo frames? ENORMI.
Considera che senza accelerazione hardware dedicata specie se hai un provider che non offre IPOE rischi di non riuscire a sfruttare a pieno la linea.
Se poi hai una 2.5G o 10G senza accelerazione hardware dedicata sicuramente non riesci a gestire i pacchetti di dati e la linea rallenta.
Poi intendiamoci il router dell'articolo è un furto e non serve a una ceppa, ti vincola a un hardware specifico per cui se lo usi per la domotica poi son dolori quindi di certo non lo consiglierei ma in generale oggi come oggi se vuoi una linea a 1 o più Gbps devi avere un router all'altezza.
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".