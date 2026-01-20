Il Wi-Fi 7 ha un nuovo re: da ASUS arriva il router con cervello AI

ROG Rapture GT-BE19000AI debutta in Italia unendo lo standard wireless di nuova generazione a un'unità neurale dedicata. Il dispositivo integra Docker per la smart home e promette connessioni a 19 Gbps con un sistema che ottimizza i pacchetti dati in tempo reale

ASUS Republic of Gamers lancia sul mercato italiano ROG Rapture GT-BE19000AI, una periferica che porta le reti domestiche a un livello superiore grazie all'integrazione di un core AI integrato. Il dispositivo sfrutta una CPU quad-core affiancata da 4 GB di RAM DDR4 e ben 32 GB di storage interno, una dotazione hardware che garantisce risorse di calcolo dedicate per gestire carichi di lavoro complessi senza intaccare le performance di rete.

Il punto di forza risiede nel supporto nativo a Docker Engine con CLI e Compose. ROG Rapture GT-BE19000AI esegue applicazioni containerizzate direttamente a bordo ed elimina la necessità di server esterni per la smart home o l'edge computing. Gli utenti possono gestire assistenti domestici, sistemi di riconoscimento video come Frigate o blocchi pubblicitari tramite server DNS come AdGuard sfruttando il router come hub centrale di automazione.

La connettività abbraccia il nuovo standard Wi-Fi 7 tri-band. L'utilizzo di canali a 320 MHz e della modulazione 4096-QAM spinge la velocità wireless fino a 19 Gbps teorici. Per chi preferisce il cavo, il pannello posteriore offre due porte Ethernet 10G e quattro porte Ethernet 2.5G, che permettono di raggiungere una capacità combinata di 31 Gbps e supportano l'aggregazione di link a 20 Gbps per le connessioni più esigenti.

L'intelligenza artificiale lavora costantemente per azzerare i rallentamenti. La tecnologia WiFi Insight analizza l'intero spettro per scovare interferenze, anche non WiFi, e ottimizzare i canali. Parallelamente, AI Game Boost riconosce i dispositivi collegati e applica una QoE adattiva per dare priorità ai pacchetti di gioco. Secondo i test condotti dal produttore, queste accortezze contribuiscono a una riduzione della latenza fino al 34%

A tenere a bada le temperature provvede un sistema di dissipazione con piastra in alluminio maggiorata del 30% e rivestimento in nanocarbonio. Le funzionalità software includono Guest Network Pro, che crea fino a cinque reti SSID separate per dispositivi IoT o ospiti, e la suite di sicurezza AiProtection che blocca le minacce esterne. ROG Rapture GT-BE19000AI è disponibile da subito al prezzo di 759 .