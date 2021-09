IKEA nel mondo del gaming: annuncia il lancio di una nuova collezione dedicata ai giocatori

Dal primo ottobre nei negozi Ikea sarà presente un nuovo spazio dedicato espressamente ai giocatori. In collaborazione con Asus Republic of Gamers (ROG), infatti, Ikea ha deciso di dedicare una nuova collezione al gaming con accessori personalizzati come scrivanie, sedie, cassettiere, passacavi per il mouse, bacheche organizzate, e altro ancora.

Ikea: nuovo assortimento per i giocatori

Perché Ikea si sta concentrando adesso sul gaming? La risposta è molto semplice, e riguarda i cambiamenti che si sono verificati nel mondo gaming. Oggi giocare è anche arredamento e atmosfera, un concetto per il quale diventa molto importante la collocazione della postazione di gioco all'interno della casa. Con un ruolo sempre più importante acquisito dallo streaming, l'utente è invogliato a trasmettere un certo tipo di messaggio con la propria inquadratura, che riprende un angolo della casa e della propria postazione.

Non solo, l'ergonomia è sempre più importante perché influisce sul benessere della persona e, soprattutto nel caso dei giocatori, che si dedicano alla loro attività preferita per molto tempo, garantire la migliore postura possibile sia dal punto di vista della sedia, ma anche della scrivania, è fondamentale. A tal proposito, Ikea proporrà una scrivania regolabile in altezza con ottima profondità, studiata proprio sulla base del feedback dei giocatori.

Il pubblico dei giocatori è sempre più ampio, e le forme di gioco si sono moltiplicate rispetto al passato. Ikea, in questa prima fase, cercherà di soddisfare le esigenze del pubblico dei giocatori PC e degli streamer. Ha presentato la sua collezione, infatti, all'interno della cornice dell'Ikea Festival, una serie di eventi che spaziano da talk su argomenti rilevanti e condivisi come la circolarità e l’importanza del gioco e della valorizzazione degli spazi, alla presentazione delle ultime novità del range Ikea. Nella tappa di Milano, è stato coinvolto Stermy, famosissimo pro-gamer e twitcher, punto di riferimento per gli appassionati di eSport per via dei tanti successi che ha conseguito nella sua carriera.

"Con il lancio di questa prima collezione, il target identificato è proprio quello dei giocatori su PC, quindi giocatori tradizionali su desktop" ha detto Laura Schiatti, Marketing Manager di Ikea Italia. "È un target in continua crescita e ci siamo resi conto che non lo stavamo raggiungendo, non stavamo parlando a queste persone. Abbiamo deciso di muoverci in questa direzione con una collezione che entra e resta in Ikea, non una collezione temporanea. Ed è solo un inizio".

Il nuovo assortimento, composto da oltre 30 prodotti tra cui scrivanie, sedie e accessori da gaming, sarà in vendita in tutti i negozi Ikea a partire da ottobre 2021. Verrà posizionato nella zona delle scrivanie e dei mobili per l'ufficio con un corner dedicato di misure variabili che, in funzione delle misure complessive del negozio Ikea, andranno dai 20 ai 30 metri quadri. La sua visual identity sarà molto simile a quella mostrata in occasione dell'Ikea Festival, che potete osservare nelle foto in questa pagina.

"La personalizzazione è la parola d'ordine, dove la persona è al centro e tutto intorno si deve adattare. Per esempio, è molto importante la regolazione in altezza della scrivania, così come la presenza di una parte grigliata per evitare il surriscaldamento del PC" continua Laura Schiatti. "Del nuovo assortimento fa parte anche una bacheca alla quale appendere i vari device che può funzionare anche da quinta e si può fissare alla scrivania".

Il nuovo assortimento dedicato al gaming comprende 6 linee di prodotti: UPPSPEL, LÅNESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UTESPELARE e HUVUDSPELARE. IKEA e ROG hanno progettato in stretta collaborazione tutti gli articoli UPPSPEL. Le altre serie sono state sviluppate da IKEA sulla base dei dati acquisiti nell’ambito della partnership e con l’intento di creare un’offerta ampia e diversificata, in grado di rispondere alle esigenze dei gamer in termini di funzione, design e prezzo.

La scrivania UPPSPEL offre la massima versatilità: si regola in altezza, si può usare da entrambi i lati e il taglio a V permette una gestione più pratica dei cavi e una configurazione più immersiva. Inoltre, è disponibile in due misure.

La sedia MATCHSPEL è progettata per offrire un comfort eccellente e migliorare le performance di gioco. Il poggiatesta è flessibile e i braccioli sono regolabili, per alleviare la tensione sulle braccia e sulle spalle. Inoltre, la sedia è ampia e ha un supporto lombare integrato e uno schienale a rete che garantisce un’ottima aerazione.

Abbiamo poi anche la luce ad anello con supporto per telefono integrato e il tendifilo per mouse LÅNESPELARE.

Così come il cuscino/coperta LÅNESPELARE e il supporto per accessori.

Quelli qui mostrati rappresentano solo una parte degli accessori e dispositivi gaming che si troveranno nei negozi Ikea a partire dal primo di ottobre.