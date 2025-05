I nuovi monitor MSI: oltre il limite con QD-OLED e refresh rate estremi

MSI presenta a Computex 2025 una gamma di monitor che eleva l'esperienza visiva e di gioco attraverso la partnership con Samsung Display per i pannelli QD-OLED. Le nuove proposte includono display con refresh rate fino a 500 Hz, un modello Rapid TN da 600 Hz per i professionisti degli e-sport, e monitor "dual mode" che offrono flessibilità tra risoluzione e frequenza

Dagli spazi espositivi di Computex 2025, MSI porta sotto i riflettori la sua divisione monitor, e rivela una serie di prodotti basati sulla solida collaborazione con Samsung per l'utilizzo dei pannelli QD-OLED. L'attenzione è rivolta sia ai videogiocatori più esigenti sia ai professionisti che cercano fedeltà cromatica e funzionalità avanzate.

L'eccellenza QD-OLED e refresh rate estremi

Tra le proposte di spicco, si fa notare MAG 272 QPD OLED X50, un monitor da 26,5 pollici con pannello QD-OLED. La risoluzione di 2560 x 1440 pixel si abbina a una frequenza di refresh che raggiunge i 500 Hz. Questo risultato è il più elevato per un pannello QD-OLED, il che rappresenta un traguardo notevole per i videogiocatori che desiderano una combinazione tra risoluzione elevata (non Full HD, ma superiore) e una velocità di aggiornamento delle immagini estremamente spinta. Anche in considerazione dei già ridotti tempi di risposta che i pannelli OLED garantiscono in partenza.

Per chi cerca la velocità pura, MSI presenta MPG 4242 RX60N, un display Rapid TN che raggiunge l'impressionante frequenza di refresh di 600 Hz, il limite tecnologico attuale del mercato. Sebbene la risoluzione si fermi a Full HD, questa soluzione è ottimizzata per gli amanti degli sparatutto competitivi, dove ogni millisecondo e ogni fotogramma contano. La scelta della risoluzione Full HD è funzionale a sostenere framerate così elevati, cruciali per sfruttare appieno la frequenza di 600 Hz.

Monitor "Dual Mode" e la flessibilità di utilizzo

MPG 274 WE16M introduce la tecnologia "dual mode", la quale agli utenti di scegliere tra due diverse configurazioni: Full HD a 320 Hz, per privilegiare la massima fluidità nei giochi, o 4K nativo a 160 Hz, per chi cerca la definizione superiore senza rinunciare a un'elevata frequenza di refresh. Questo monitor offre un'eccellente fedeltà cromatica e una copertura dello spazio colore DCI-P3 vicina al 100%, il che è possibile per via del fatto che si tratta di un QD-OLED. Non mancano la compatibilità NVIDIA G-Sync e la certificazione VESA DisplayHDR 1000.

L'Intelligenza Artificiale al servizio del display

MSI integra l'Intelligenza Artificiale nei suoi monitor con MPG 271 QR QD OLED X50, il primo pannello QD-OLED a includere la tecnologia AI Care Sensor. Un sensore posizionato nella parte inferiore del monitor rileva la presenza dell'utente, regola automaticamente l'illuminazione, e gestisce i pixel e, se necessario, spegnendo o riaccendendo lo schermo. Questa logica intelligente, basata sull'AI integrata nel monitor, mira a preservare la durata dei pixel nel tempo e a ottimizzare il consumo energetico. In questo modo si adatta il funzionamento del display alle caratteristiche ambientali e all'attività dell'utente. Questo monitor mantiene una risoluzione di 2560 x 1440 pixel e una frequenza di refresh di 500 Hz.

La massima definizione per i gamer

Infine, MSI presenta MPG 272 URX 2D OLED, un altro monitor da 26,5 pollici con risoluzione 4K e una frequenza di refresh di 240 Hz. Questa combinazione di altissima risoluzione e una frequenza di aggiornamento rapida lo rende una proposta di primo piano per i videogiocatori che dispongono di GPU di ultima generazione, come le schede NVIDIA della serie 5000 (RTX 5080 o RTX 5090), e non vogliono scendere a compromessi sulla qualità visiva o sulla fluidità. Il monitor include certificazioni Clear MR 13000 e VESA DisplayHDR True Black 400, oltre al supporto NVIDIA G-Sync.

Queste nuove proposte di monitor MSI testimoniano un continuo impegno nel fornire ai videogiocatori soluzioni che bilanciano qualità d'immagine, velocità e funzionalità intelligenti. In particolare, risulta interessante la combinazione delle capacità dei pannelli QD-OLED con le più recenti innovazioni tecnologiche.

Per altri dettagli sulla presenza di MSI al Computex vi rimandiamo al sito ufficiale.