HTC Vive Cosmos Elite: data e prezzo, con Half-Life Alyx

HTC si affretta ad aggiornare il proprio catalogo, cercando di cavalcare il successo di Half-Life: Alyx. Offre la soluzione top di gamma, HTC Vive Cosmos Elite, recentemente annunciata in versione headset-only per chi ha già acquistato in passato un visore HTC Vive. Cosmos Elite, infatti, necessita delle torrette all'infrarosso e dei controller per funzionare, ma chi li avesse già può adesso acquistare il solo visore.

Parliamo di un visore con caratteristiche paragonabili a Valve Index con risoluzione complessiva di 2880 x 1700 pixel e supporto al sistema di tracciamento SteamVR (Lighthouse). La possibilità di acquistare il solo visore rende il prezzo particolarmente competitivo rispetto alla soluzione Valve, visto che sarà di $549. Inoltre, gli utenti troveranno all'interno della confezione anche un codice per riscattare Half-Life: Alyx e l'External Tracking Faceplate, ovvero il frontalino di monitoraggio esterno.

I visori HTC Vive Cosmos infatti permettono di intercambiare il frontalino per il miglioramento di alcune funzionalità. In questo caso, il frontalino è dotato di una serie di sensori che intercettano i raggi laser emessi dalle stazioni base. Sebbene HTC abbia fatto grossi miglioramenti con il sistema di tracciamento inside-out del Cosmos originale che funziona senza le stazioni base, è ancora molto diverso dal tracciamento SteamVR con il frontalino di tracciamento esterno, che offre una maggiore precisione e più affidabilità anche nelle condizioni di scarsa illuminazione. Anche se parliamo di un sistema modulare non ci sono differenze prestazionali in termini di precisione rispetto alle soluzioni con tracciamento integrato come Vive Pro e Index. Il Cosmos che non necessita di stazioni base si può adesso acquistare a un prezzo conveniente su Amazon.

Anche l'External Tracking Faceplate potrà essere acquistato separatamente a un prezzo di $199, e all'interno della confezione sarà incluso ancora una volta Half-Life: Alyx, insieme all'abbonamento gratuito per sei mesi a Viveport Infinity. L'External Tracking Faceplate è compatibile con le stazioni base 1.0 o 2.0 di HTC Vive nonché con i controller Vive o Vive Pro originali. Inoltre, si può sostituire con facilità al frontalino inside-out del Cosmos originale.

I visori Cosmos inizieranno a essere consegnati nel corso del mese di aprile, con date che differiranno sulla base del territorio come si può leggere sul sito ufficiale di HTC. In Europa sarà prenotabile dal 7 aprile con le consegne che partiranno dal 27 aprile. L'External Tracking Faceplate arriverà successivamente, ovvero dal 15 maggio. "Data la domanda molto forte, stiamo rilasciando i dispositivi sui vari mercati il ​​più rapidamente possibile affrontando le sfide della catena di approvvigionamento associate all'attuale crisi sanitaria" si legge sul sito.