HS65 SURROUND: nuove cuffie gaming da Corsair per esperti di audio

Le Corsair HS65 SURROUND vantano una struttura leggera insieme alla tecnologia SoundID per garantire audio di qualità per i giocatori. Si tratta di cuffie eleganti che vantano una struttura leggera rinforzata in alluminio e padiglioni in morbido memory foam. Arriveranno, inoltre, in colorazione nera oppure bianca, per abbinarsi perfettamente ad ogni setup.

Per quanto riguarda la tecnologia Sonarworks SoundID, invece, è studiata per coloro che amano personalizzare l’esperienza sonora con profili audio calibrati individualmente. Sonarworks SoundID consente di creare un profilo audio ideale mediante una valutazione intuitiva e veloce delle preferenze di ogni utente tramite l’utilizzo di clip audio campione. Il risultato finale permette quindi di ottenere un’esperienza estremamente personalizzata, assimilabile alla qualità delle cuffie professionali, ma ad un prezzo nettamente inferiore. Come sanno bene gli esperti di audio, infatti, una buona equalizzazione può fare la differenza tra cuffie anche con hardware di partenza assimilabili, e Corsair promette di puntare proprio su questo aspetto.

Oltre al rivestimento in tessuto leggero, inoltre, troviamo su queste cuffie un archetto regolabile che si adatta comodamente alla testa. Inoltre, la struttura in alluminio richiamata anche nel design dei padiglioni con griglia a rete, garantisce la necessaria resistenza.

Tramite l'adattatore USB incluso per collegare il connettore da 3,5 mm, la cuffia HS65 SURROUND offre una personalizzazione audio completa, sia su PC che su Mac, tramite il supporto dei protocolli Dolby Audio.

Per quanto riguarda le altre piattaforme, la connessione da 3,5 mm garantisce compatibilità con PS5/PS4, Xbox Series X | S, Switch. Queste cuffie equipaggiano driver audio personalizzati in neodimio da 50 mm con uno spettro audio che consente di cogliere ogni singolo dettaglio del campo di battaglia. Inoltre, il microfono omnidirezionale riproduce la voce con estrema nitidezza, con la pratica funzione flip-to-mute e il controllo del volume integrato sul padiglione.

Oltre al modello HS65 SURROUND, CORSAIR oggi ha annunciato il lancio di tre altre cuffie gaming con microfono: HS80 RGB USB, HS55 STEREO e HS55 SURROUND. Anche queste sono disponibili in bianco e in nero.

HS80 RGB USB HS65 SURROUND HS55 SURROUND HS55 STEREO SoundID X SÌ X X Connessione da 3,5 mm X SÌ SÌ SÌ Connessione USB SÌ SÌ, MEDIANTE ADATTATORE SÌ, MEDIANTE ADATTATORE X Audio Dolby Surround 7.1 su PC SÌ SÌ SÌ X Microfono omnidirezionale SÌ SÌ SÌ SÌ Funzione Flip-to-Mute SÌ SÌ SÌ SÌ Driver in neodimio da 50 mm SÌ SÌ SÌ SÌ Padiglioni in memory foam SÌ SÌ SÌ SÌ Archetto flessibile SÌ X X X RGB SÌ X X X Alta risoluzione a 24 bit/96 kHz SÌ SÌ, MEDIANTE ADATTATORE SÌ, MEDIANTE ADATTATORE X MSRP 99,99 USD 79,99 USD 69,99 USD 59,99 USD

Le cuffie gaming CORSAIR HS65 SURROUND, HS80 RGB USB, HS55 SURROUND e HS55 STEREO sono disponibili immediatamente nel negozio online CORSAIR.