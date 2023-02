HS65 e HS55 Wireless: nuove cuffie gaming con microfono da Corsair

Corsair HS65 Wireless è una cuffia leggera ed elegante che vanta due modalità di connessione audio per i giochi: wireless a bassa latenza da 2,4 GHz e Bluetooth. Disponibile in colorazione nera e bianca, vanta funzionalità avanzate per la personalizzazione audio tramite il software Sonarworks SoundID.

Infatti, grazie alla tecnologia Sonarworks SoundID integrata, la cuffia HS65 Wireless consente di personalizzare le impostazioni audio in modo dinamico. Configurabile comodamente tramite il software Corsair iCUE, SoundID utilizza un rapido test del suono per individuare le preferenze di ascolto e creare un profilo personalizzato per l’equalizzatore audio, ottimizzato per offrire ad ogni utente la migliore esperienza sonora possibile. Inoltre, se usato in combinazione con l’audio Dolby Surround 7.1 sul PC e sul Mac, sarà possibile sfruttare una qualità audio di livello superiore, il tutto senza ulteriori esborsi.

Corsair fa riferimento a un massimo di 24 ore di autonomia garantite dalla batteria integrata, che consente di affrontare le sessioni di gioco prolungate senza la necessità di doversi preoccupare di eventuali interruzioni. Inoltre, grazie alla connettività Bluetooth, è possibile utilizzare le cuffie per ascoltare l’audio delle chat ed effettuare chiamate, oltre ad ascoltare l’audio dei giochi su ancora più dispositivi. Utilizzando il microfono omnidirezionale che consente di acquisire la voce con nitidezza e con latenza wireless praticamente nulla, sarà possibile interagire con affidabilità e chiarezza con gli altri giocatori della partita.

Le cuffie sono anche dotate di struttura resistente in alluminio rinforzato e padiglioni con griglia a rete. I morbidi cuscinetti in memory foam con rivestimento in similpelle e l’archetto imbottito si sommano a un peso di appena 275 g.

Con caratteristiche simili abbiamo anche Corsair HS55 Wireless. In questo caso abbiamo un peso di 266 g, audio Dolby Surround 7.1 e un design che garantisce comodità anche sulle lunghe sessioni di gioco.