Gigabyte presenta Aorus FI25F, nuovo gaming monitor IPS da 240 Hz

Aorus FI25F utilizza la tecnologia Gigabyte SuperSpeed ​​IPS per ottenere un tempo di risposta di 0,4 ms (MPRT) con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Il raggiungimento dei limiti di velocità dei pannelli TN con la mancanza di qualità dell’immagine sono da tempo oggetto di critiche, e per questo Gigabyte ha provveduto a fornire un refresh rate elevato senza dover rinunciare al pannello IPS, che quasi sempre garantisce colori migliori.

Il monitor ha superato gli standard DisplayHDR 400 certificati VESA e si avvale di tecnologia AMD FreeSync. Fornisce prestazioni cromatiche allineate a quelli dei pannelli nativi a 8-bit con copertura dello spazio colore sRGB al 100%. La sua diagonale è di 24,5 pollici.

Aorus FI25F ripropone il design tipico dei monitor della serie AORUS e un supporto (stand) funzionale, con alimentatore integrato in modo da migliorare la trasportabilità e ridurre l'ingombro sulla scrivania. Sul retro del monitor è presente l'illuminazione LED RGB personalizzabile tramite il software RGB Fusion di Gigabyte. Può anche essere sincronizzata con quella di altri componenti del PC.

Il software OSD SideKick consente ai giocatori di regolare direttamente le impostazioni del monitor utilizzando la tastiera e il mouse, sostituendo l'OSD fisico. La nuova funzione Auto-Update fornisce ai giocatori il modo più semplice per aggiornare sia il firmware che il software. Inoltre, i giocatori possono anche impostare le funzionalità di gioco per gli sparatutto in prima persona come Aim Stabilizer, Black Equalizer e mirini personalizzati, o eliminazione attiva del rumore (ANC), il tutto tramite un tasto di scelta rapida nel software.

Per altri dettagli vi rimandiamo al sito di Gigabyte Aorus. Per finire, esiste già un monitor Aorus con pannello IPS, refresh rate di 165Hz, 2K e FreeSync. Eccolo.