Gaming ultra-fluido a 200 Hz a 80: questo monitor è l'affare del momento

Il monitor KOORUI G2511P da 25 pollici scende a 79,99 su Amazon, un prezzo incredibile per un display gaming con pannello Fast IPS, refresh rate a 200Hz, tempo di risposta da 1ms e supporto Adaptive Sync. Perfetto per giocatori competitivi e per chi cerca massima fluidità senza spendere troppo

Su Amazon arriva uno sconto clamoroso su KOORUI G2511P da 25 pollici, un monitor gaming pensato per offrire fluidità estrema a un prezzo che raramente si vede in questa fascia: oggi è disponibile a soli 79,99. Un'occasione perfetta per chi vuole aggiornare la propria postazione con un display veloce e reattivo senza investire grandi cifre.

Il monitor utilizza un pannello Fast IPS Full HD, garanzia di colori precisi e angoli di visione ampi, ma soprattutto di tempi di risposta rapidissimi. Il refresh rate arriva a 200Hz per una fluidità ideale per sparatutto competitivi, battle royale e titoli ad alti ritmi. Il tempo di risposta di 1ms, inoltre, elimina le scie e mantiene l'immagine sempre nitida anche nelle azioni più concitate.

A rendere l'esperienza ancora più stabile c'è il supporto nativo ad Adaptive Sync, tecnologia che sincronizza il monitor con la scheda video per evitare tearing e stuttering. Il risultato è un gameplay più scorrevole e reattivo, ideale sia per i giocatori occasionali che per quelli più esigenti.

Non manca un'attenzione particolare al comfort: il monitor è dotato della tecnologia Eye-Care per ridurre l'affaticamento visivo grazie al filtro per la luce blu, e può essere inclinato da -5° a 20° per trovare la posizione ideale durante le sessioni lunghe. Inoltre, è compatibile con supporti VESA 75x75 mm, così da poterlo montare facilmente a braccio o a parete.

La connettività include due porte HDMI 2.0, perfette per PC e console, e che rendono questo modello un'opzione versatile per qualsiasi configurazione. Per chi cerca fluidità, reattività e un prezzo super competitivo, il KOORUI G2511P è una scelta praticamente imbattibile. Oggi è disponibile su Amazon a soli 79,99, ma riteniamo che questo prezzo sia destinato ad alzarsi a breve.