GameBall, arriva sul mercato il mouse gaming con trackball: meglio di uno classico?

Se pur di nicchia, il segmento delle trackball vanta ancora un significativo numero di utenti affezionati a questa tecnologia: per alcuni una valida alternativa al classico mouse ma finora presente sul mercato con modelli pensati per un uso piuttosto generico.

L'azienda Blue Sun Innovation, con sede a Las Vegas, ha voluto però realizzare una trackball pensata appositamente per il gaming: si chiama semplicemente GameBall, ed è una periferica studiata appositamente per fornire le stesse specifiche tecniche di un mouse gaming e la stessa sensibilità di utilizzo.

Una scocca con layout simmetrico, quindi adatto sia per destrorsi sia per mancini, con dimensioni pari a 162x119x52 mm e una sfera da 38,1 mm di diametro, il tutto con un peso di 230 g trascurabile in quanto questa tipologia di periferica non richiedere di essere costantemente spostata.

Per quanto riguarda la parte hardware troviamo un sensore PixArt, in grado di funzionare con risoluzioni pari a 400, 800, 1200, 2000, 3000 DPI, sei interruttori Omron e un'interfaccia USB di tipo cablata, con cavo lungo 178 cm, e frequenza di polling fino a 1.000 Hz.

Poiché si tratta di un mouse da gioco, praticamente d'obbligo anche l'illuminazione RGB.





GameBall è compatibile con i principali sistemi operativi, Chrome OS e Android inclusi, è prodotta in Inghilterra da un fornitore di Blue Sun Innovation e risulta già acquistabile tramite il sito ufficiale al prezzo di 148 $, circa 130 € spedizione esclusa; per maggiori dettagli a riguardo vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale dedicata a questa originale periferica ed il relativo canale Youtube nel quale è possibile vedere esempi di utilizzo con vari videogiochi.

