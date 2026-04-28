G435 LIGHTSPEED a 35 su Amazon: Logitech G sconta mouse, tastiere e cuffie fino al minimo storico

Amazon ha attivato una promozione sull'intera lineup Logitech: mouse, tastiere e cuffie con sconti che partono da meno di 20 euro. G435 LIGHTSPEED arriva a 35 euro: 165 g di peso, driver da 40 mm, 18 ore di autonomia, LIGHTSPEED e Bluetooth

G435 LIGHTSPEED a 35 costituisce un gran bell'affare per delle cuffie leggerissime, esteticamente accattivanti e dalle ottime prestazioni con l'audio posizionale. L'offerta fa parte di una promozione più ampia sulle periferiche Logitech: G PRO X SUPERLIGHT 2, MX Keys Mini e altri accessori sono inclusi, con prezzi che partono da meno di 20 euro.

Sul piano tecnico, G435 LIGHTSPEED pesa 165 g, monta driver da 40 mm con risposta in frequenza 20-20.000 Hz e impedenza da 45 Ω, e abbina connettività LIGHTSPEED a bassa latenza con Bluetooth 4.2. I due microfoni beamforming, con risposta tra 100 Hz e 8 kHz, filtrano i rumori di fondo senza braccetto esterno. La batteria LiPo da 240 mAh garantisce 18 ore di autonomia con ricarica USB-C, e la compatibilità copre PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Chi preferisce un modello cablato può invece puntare sulle Logitech G Pro X SE, dotate di microfono staccabile, supporto DTS Headphone:X 7.1 e DAC USB incluso per migliorare la qualità audio su PC e console.

Un altro punto di riferimento per il gaming è Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX, un mouse gaming wireless destrimano dal peso contenuto di 60 grammi, progettato per sessioni competitive prolungate senza compromessi sulla precisione. Monta il sensore ottico esclusivo HERO 2 con sensibilità fino a 44.000 DPI, velocità di tracciamento a 888 IPS e accelerazione massima di 88 G. La connessione LIGHTSPEED 2.4 GHz supporta un polling rate fino a 8.000 Hz (0,125 ms di latenza), con autonomia dichiarata fino a 95 ore e ricarica tramite USB-C. I 5 pulsanti programmabili con switch LIGHTFORCE completano un profilo tecnico orientato al gaming agonistico.

Per chi vuole spendere ancora meno resta molto interessante il Logitech G203 LIGHTSYNC, mouse gaming cablato con illuminazione RGB personalizzabile, sensore fino a 8.000 DPI e peso ridotto.

Per l'ufficio, invece, è ora ottimo il prezzo di questo Logitech MX Master 3S, un mouse che è diventato un punto di riferimento per la produttività per la sua praticità d'uso, leggerezza e solidità di funzionamento.

Logitech G G512 è una tastiera gaming meccanica full-size con struttura in alluminio spazzolato e switch GX Brown Tactile: attuazione a 45 g di forza con feedback tattile senza click udibile, punto di attivazione a 2 mm su 4 mm di corsa totale. La retroilluminazione LIGHTSYNC RGB è gestibile chiave per chiave via software G HUB, con supporto a illuminazione ambientale reattiva al gioco. Include passthrough USB integrato, cavo da 1,8 m e layout QWERTY italiano; il polling rate è di 1 ms per una risposta istantanea agli input.

Interessanti anche le offerte per la produttività. La Logitech MX Keys Mini è una tastiera wireless compatta retroilluminata con struttura in metallo e connessione Bluetooth multipiattaforma, compatibile con macOS, Windows, Linux, Android e iOS, ideale per chi lavora su più dispositivi.

Logitech Brio 300 è una webcam Full HD pensata per videochiamate e streaming di qualità, ideale sia per il lavoro che per luso quotidiano. Offre risoluzione 1080p con correzione automatica della luce. Integra un microfono con riduzione del rumore per conversazioni più nitide e dispone di otturatore per la privacy integrato. Il collegamento USB-C assicura compatibilità immediata con i principali dispositivi ed è certificata per Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, perfetta quindi per lo smart working.

Gli appassionati di simulatori di volo saranno interessati a questo: Logitech G Saitek Pro Flight Yoke System è un sistema di controllo volo per simulatori PC composto da cloche e quadrante acceleratore incluso, per un totale di 5 assi. Lo stelo della cloche è in acciaio inossidabile con cuscinetti in acciaio per il controllo di elevatore e alettoni, garantendo una risposta fluida e resistente all'usura. I 75 controlli programmabili derivano da 25 pulsanti e posizioni di commutazione moltiplicati per 3 profili selezionabili tramite interruttore dedicato. La connessione è USB 2.0; il sistema è compatibile con i principali software di simulazione su PC Windows e si fissa alla scrivania tramite morsetti a vite inclusi nella confezione.

I creator saranno felici di sapere che anche l'iconico Logitech G Blue Yeti è stato incluso in questa tornata di offerte.