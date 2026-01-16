Fanatec svela Podium DD: 25 Nm di coppia costante a 1100 euro

Fanatec ha annunciato i dettagli della sua proposta flagship per le basi Direct Drive con FullForce: Podium DD è una periferica capace di sviluppare 25 Nm di coppia costante a un prezzo di 1.099,95 Euro

La casa tedesca ha sollevato il sipario sulla sua nuova periferica di fascia alta, denominata Podium DD. Si tratta di una base volante che mira a offrire prestazioni di livello professionale mantenendo il medesimo ingombro fisico del modello ClubSport DD, ma con una ingegnerizzazione interna completamente rivista per supportare sollecitazioni decisamente superiori.

Il dato tecnico più rilevante riguarda la forza espressa dal motore. Podium DD eroga una coppia costante (holding torque) di ben 25 Nm, con la capacità di raggiungere picchi di 33 Nm in fase di overshoot. Per garantire che tale potenza venga trasmessa senza cali dovuti al surriscaldamento, gli ingegneri hanno lavorato sulla stabilità termica: il sistema di raffreddamento passivo e il nuovo dissipatore permettono al motore di mantenere le prestazioni costanti anche nelle condizioni di guida più estreme.

La gestione del feedback è affidata alla tecnologia FullForce, un protocollo studiato per operare a frequenze più elevate rispetto agli standard tradizionali. Il sistema - già visto sulle basi della serie Clubsport DD - punta a restituire dettagli che spesso vanno persi, come le vibrazioni del motore o la grana dell'asfalto, fondendo questi segnali ad alta fedeltà con il force feedback primario. A livello meccanico, il rotore segmentato e la tecnologia brevettata FluxBarrier lavorano in sinergia per ridurre il cogging magnetico e garantire fluidità piena durante la sterzata.

La costruzione appare solida, con una scocca interamente in alluminio anodizzato che funge anche da elemento strutturale per il raffreddamento. Podium DD viene fornito di serie con il sistema di sgancio rapido QR2 Base-Side (Type-F) preinstallato, ottimizzato per gestire i dati e l'alimentazione senza cavi esterni. Nella confezione è inclusa anche una estensione dell'albero di sterzo da 10 cm, utile per posizionare i monitor tra la base e il volante, migliorando il campo visivo del pilota.

Sul fronte della compatibilità, la periferica è progettata nativamente per PC Windows. L'utilizzo su console Xbox One e Xbox Series X|S è possibile collegando un volante Fanatec con licenza ufficiale Xbox. Non è invece previsto alcun supporto per l'ecosistema PlayStation, probabilmente per i costi di licenza (l'unico modello Fanatec con FullForce compatibile con la console Sony rimane quindi ClubSport DD+).

Il prezzo fissato per il mercato europeo è di 1.099,95 Euro. Le prime unità, attualmente in pre-ordine, dovrebbero essere spedite verso la fine di gennaio 2026, per una base che si posiziona come soluzione ideale per sim racer avanzati che cercano la massima fedeltà dinamica senza compromessi sullo spazio occupato.