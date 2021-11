Facebook annuncia il nuovo visore Project Cambria e GTA San Andreas in VR

Tantissimi gli annunci di Facebook in occasione del Facebook Connect '21: tra questi, anche un nuovo visore di mixed reality conosciuto con il nome provvisorio di Project Cambria. È ancora nelle prime fasi dello sviluppo ma, secondo Mark Zuckerberg, sta già realizzando importanti passi nel piano di fusione dei mondi della Realtà Virtuale e della Realtà Aumentata. Un dispositivo del genere è infatti centrale all'interno della nuova strategia del Metaverso, che punta a consentire agli utenti di interagire con elementi reali all'interno della visione in Realtà Virtuale.

Project Cambria è il primo passo concreto del Metaverso

Project Cambria gestirà un passthrough video a colori ad alta risoluzione attraverso i pannelli del visore, che consentirà di mostrare non solo lo spazio fisico intorno all'utente ma anche di sovrapporre a questo elementi virtuali. Zuckerberg ha spiegato che la natura all'avanguardia del dispositivo comporterà un prezzo all'utente da prodotto di fascia alta.

Si prevede che Project Cambria utilizzerà una nuova generazione di ottiche che consentiranno di contenere le dimensioni del dispositivo rispetto a quelle dei prodotti dello stesso tipo già sul mercato. I sensori di cui sarà dotato Project Cambria, allo stesso tempo, garantiranno funzionalità di tracciamento migliorate. Inoltre, tramite l'hardware a bordo, il dispositivo elaborerà localmente i dati necessari all'interpretazione della realtà fisica e alla sovrapposizione degli elementi virtuali.

Il visore garantirà il tracciamento degli occhi e di altri elementi del viso al fine di riprodurre sugli avatar le espressioni degli utenti. Tutti aspetti che saranno fondamentali per concretizzare i piani di Facebook sul Metaverso e, in particolare, le nuove funzioni di Horizon Home per i visori Oculus, uno spazio virtuale in cui sarà possibile condividere delle esperienze con gli amici, rappresentati appunto sotto forma di avatar.

Grand Theft Auto: San Andreas arriva in VR

Un altro annuncio particolarmente gradito dalla community dei giocatori è quello relativo alla versione VR di Grand Theft Auto: San Andreas, uno dei capitoli più apprezzati della saga di Rockstar Games. La quale sta già lavorando su una versione rimasterizzata di GTA San Andreas per l'imminente Grand Theft Auto The Trilogy. Quindi, nelle fasi dello sviluppo sarà possibile sfruttare gli asset e le texture rielaborati per quest'ultima anche per il progetto VR. GTA San Andreas non è l'unico classico del passato a ricevere un adattamento VR: recentemente, infatti, è capitato anche a Resident Evil 4, approdato su Oculus Quest 2.

Se gli annunci di Facebook per questo Facebook Connect '21 sono apparsi in larga parte fumosi, l'arrivo di GTA San Andreas in versione Oculus può diventare qualcosa di concreto in tempi relativamente brevi.