EPOS H3 Hybrid a soli 39: cuffie gaming di qualità elevata, al lancio costavano 179

Le EPOS H3 Hybrid scendono a un prezzo incredibile: da 179 a soli 39. Cuffie gaming leggere, con doppio microfono e compatibili con PC, console e Bluetooth, ideali per chi cerca qualità e versatilità senza spendere una fortuna

Se state cercando delle cuffie gaming di alta qualità a prezzo stracciato, le EPOS H3 Hybrid sono finalmente in offerta a 39, rispetto ai 179 del lancio. Questo headset multipiattaforma offre una combinazione perfetta di comfort, prestazioni audio e connettività, ideale per giocatori su PC, console e dispositivi mobili tramite Bluetooth.

Le EPOS H3 Hybrid presentano un design leggero e un'acustica chiusa allo scopo di garantire isolamento dai rumori esterni, insieme a un audio chiaro e dettagliato. Il doppio microfono integrato permette sia comunicazioni nitide durante il gioco sia chiamate in Bluetooth senza compromettere la qualità del suono.

Con connessione sia USB-A sia Jack 3,5 mm, queste cuffie sono davvero versatili e pronte a supportare ogni tipo di gaming setup. Sono perfette per i titoli competitivi online e anche per le lunghe sessioni single-player, le H3 Hybrid offrono un'esperienza sonora immersiva e confortevole per ore.

Per un approfondimento completo sulle caratteristiche, prestazioni e qualità audio, vi rimandiamo alla nostra recensione dettagliata delle EPOS H3 Hybrid.