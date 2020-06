Elgato Wave:1 e Wave:3, microfoni di qualità premium per content creator

Elgato, un brand che fa parte di Corsair e che è specializzato in prodotti per content creator, ha annunciato la disponibilità di Elgato Wave:1 e Wave:3. Si tratta di microfoni di qualità premium dotati di un mixer digitale. Wave:1 e Wave:3 sono sviluppati in collaborazione con LEWITT e beneficiano di rigorose sessioni di calibrazione eseguite all'interno di camere anecoiche e in scenari reali di streaming.

All'interno dei due microfoni si trova un condensatore cardioide a capsula e un convertitore analogico/digitale a 24 bit. La tecnologia proprietaria antidistorsione “Clipguard”, inoltre, analizza gli input in tempo reale e, quando si verifica un picco improvviso, il suono viene reinstradato attraverso un flusso secondario del segnale che gira a un volume più basso. L'intero processo avviene in modo automatico, consentendo ai content creator di produrre un audio chiaro e fluido, senza dover costantemente prestare attenzione ai livelli di input e regolarli.

Altra caratteristica dei due microfoni riguarda il filtro selezionabile low-cut, che rimuove le interferenze a bassa frequenza. Abbiamo anche il filtro interno anti-pop, che riduce il rumore del respiro permettendo di ottenere uno streaming chiaro e professionale. I microfoni sono dotati della connessione in jack audio da 3,5 mm con uscita a 24 bit e di una staffa da tavolo regolabile, che supporta la maggior parte delle aste a braccio grazie all'adattatore incluso.

Wave:1 dispone di una manopola con cui è possibile controllare il volume delle cuffie e che funziona anche come pulsante per disattivare il microfono, stato che viene segnalato dal LED ad anello distribuito intorno ad esso. Wave:3, invece, è dotato di un sensore capacitivo, che permette di disattivare il collegamento del microfono con un leggero tocco, e di una manopola multifunzione con cui è possibile controllare il volume, il guadagno in ingresso e il crossfade tra il microfono e l'audio del PC. In termini di elaborazione del segnale, Wave:1 offre la frequenza di campionamento standard di settore pari a 48 kHz, mentre quella di Wave:3 arriva fino a 96 kHz.

Wave Link è un mixer digitale multicanale per Windows e Mac che trasforma i microfoni Wave in un hub audio tramite cui è possibile controllare i microfoni stessi e fino ad altre otto sorgenti audio, tutte instradate mediante il driver del microfono. Grazie agli output separati presenti nell'app, è possibile creare due mixaggi indipendenti (uno personale, l'altro per il pubblico), funzione essenziale per gestire l'audio durante le dirette streaming, per i video di YouTube, i podcast, le teleconferenze e molto altro. Inoltre, Wave Link è completamente compatibile con Elgato Stream Deck, quindi è possibile utilizzarli insieme per controllare con un tocco l'intera configurazione audio/video.

Elgato Wave:1 e Wave:3 sono coperti da una garanzia di due anni e sono supportati dall'assistenza clienti e dal supporto tecnico di Corsair ed Elgato.