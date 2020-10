EK Water Blocks, in arrivo waterblock per CPU Ryzen 5000 e GPU Radeon RX 6000: le prime immagini

La slovena EK Water Blocks sta lavorando su waterblock in edizione speciale dedicati alle nuove proposte di casa AMD, ovvero le CPU Ryzen 5000 e le schede video Radeon RX 6000. L'azienda, punto di riferimento nel mondo dei sistemi a liquido custom, ha mostrato alcuni rendering dei prodotti senza comunicare maggiori dettagli: l'unica cosa che si può notare è l'illuminazione di colore rosso.

Nel del video presente a questo indirizzo, il Chief Architect of Gaming Solutions and Marketing di AMD, Frank Azor, ha mostrato inoltre una slide in cui oltre ai waterblock si vedono anche altri componenti EK a tema AMD, dalle ventole EK-Vardar a un serbatoio.

Rimaniamo in attesa di conoscere prezzi e data di uscita di questi prodotti, ma in genere l'azienda slovena è puntuale, quindi dovremmo iniziare a sapere qualcosa dal 5 novembre per quanto concerne le soluzioni dedicate ai Ryzen 5000 e dal 18 novembre nel caso delle proposte per le nuove Radeon RX 6000.