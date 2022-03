Drone pieghevole con controller e custodia a soli 185 euro! Ecco l'offerta (-50%)

Per gli amanti dei droni, segnaliamo su TomTop questo quadricottero MJX Bugs 19 B19 in vendita a soli 185,99 euro usufruendo di uno sconto a tempo limitato del 49%. Il drone è in grado di registrare alla risoluzione 4K (3840 x2160p) ad alta definizione e supporta la tecnologia di trasmissione delle immagini 5G wi-fi, in modo che l'UAV (Unmanned Aerial Vehicle) possa diventare i tuoi occhi e avere una visione panoramica del mondo.

Drone in offerta su TomTop

Nella confezione di vendita sono inclusi il telecomando con tecnologia bidirezionale a 2,4 GHz, la batteria per il controller, il cavo di ricarica di tipo C, elica di ricambio, manuale d'istruzione e una custodia protettiva. Il drone supporta la scheda di memoria 32G ma non è inclusa.

Installando l'apposita app potrai passare da una modalità di volo all'altra: modalità follow, modalità surround, volo di traiettoria, volo a punto fisso e altre funzioni. Fornisci più modi di movimento della telecamera per arricchire il tuo V-log, video o scena di film. Il motore brushless 1503 2900kv conferisce all'UAV una forte potenza e può resistere alla forza del vento sopra il livello 5 con una distanza di controllo di 600 m.