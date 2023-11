Dell 24 pollici 165 Hz a soli 109 e tanti altri monitor gaming in offerta su Amazon

Questo prezzo è veramente fenomenale e il monitor Dell di cui vi parliamo il migliore in assoluto nel rapporto specifiche/prezzo. Attenzione, però : non è un 240 Hz come erroneamente indicato da Amazon, ma un 165 Hz. Per il resto troviamo specifiche veramente molto interessanti, pannello IPS, diagonale da 24,5 pollici, risoluzione FHD. Ottimo per i giocatori con tempo di risposta di un solo millesimo di secondo e supporto a NVIDIA G-SYNC.

Quando allo scorso Prime Day questo monitor è sceso a 133 euro abbiamo gridato al miracolo, ora cosa dovremmo fare? Si tratta di un monitor che normalmente costa circa 200 euro

Ma sono tanti i monitor in questo periodo interessanti su Amazon. Tra i maggiori ribassi di giornata troviamo questo LG UltraGear 27GP850P, una soluzione con prestazioni ottimali con frequenza di aggiornamento di 180 Hz con supporto AMD FreeSync Premium Pro, HDR 400, risoluzione di 2560x1440 pixel e tempo di risposta di 1ms. Con porte HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB 3.0, mette a disposizione un pannello alimentato da tecnologia NanoIPS per un'ottima qualità.

Gran ribasso anche per questo ASUS TUF da 24,5 pollici, un marchio a cui bisogna sempre dare attenzione perché offre la qualità delle soluzioni ASUS a prezzi decisamente più bassi . In questo caso ci troviamo al cospetto di una soluzione che opera a risoluzione FullHD 1920x1080 pixel, con frequenza di aggiornamento di ben 280 Hz e tempo di risposta di 0,5 secondi, con tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) abbinata a G-SYNC per eliminare ghosting e tearing per immagini di gioco nitide e frame rate elevati, e sfruttare le schede video NVIDIA al massimo delle potenzialità.

È un periodo in cui i monitor costano particolarmente poco su Amazon. Se volete fare un upgrade della vostra postazione, quindi, potrebbe essere il momento adatto, anche perché ci sono sconti su praticamente tutte le fasce di prezzo. Un'occasione più unica che rara è quella che corrisponde a questo Samsung Odyssey G5, che normalmente costa 369€ .

Un prezzo notevole per un pannello con risoluzione di 2560x1440 pixel (WQHD), con tecnologia IPS, rapporto d'aspetto16:9, supporto ad HDR 10 e frequenza di aggiornamento di 165 Hz. È reattivo grazie a un tempo di risposta di 1 ms (GtG), con supporto a FreeSync Premium e G-Sync.

Monitor a meno di 100 euro

Se volete spendere pochissimo , ma comunque disporre di pannelli di ottima qualità, ecco le migliori offerte sotto i 100 euro.

Se dobbiamo indicare un altro marchio di assoluta qualità a parte Odyssey, sicuramente parleremmo di BenQ Mobiuz, e questo 165hz, 1ms ora costa molto meno rispetto al solito. Ma anche questo LG UltraGear 24 pollici a 149,99€ è molto interessante.

In particolare, questo Mobiuz è un monitor da gaming VA con frequenza di aggiornamento a 165Hz e tempo di risposta di 1ms, risoluzione 1920x1080 pixel e AMD FreeSync Premium per un gameplay fluido. Comprende anche le tecnologie HDRi, Light Tuner e Black eQualizer di BenQ ottimizzano la qualità dell’immagine per una giocabilità migliorata. Inoltre, ha una base stabile e poco ingombrante, con un'estetica non troppo aggressiva ed efficace.