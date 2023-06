Cuffie gaming TOP Logitech G435 a 42 e altre offerte interessanti su periferiche, webcam, mouse, tastiere e altro

Segnaliamo un super prezzo per le iconiche cuffie per giocatori Logitech G435: ricordatevi di spuntare la casella coupon in pagina per un ulteriore sconto.

Le Logitech G435 offrono connettività wireless LIGHTSPEED e Bluetooth a bassa latenza, per offrire più libertà di gioco su PC, smartphone, Nintendo Switch, dispositivi di gioco PlayStation. Inoltre, grazie ad un design leggero con un peso di soli 165 g, queste cuffie circumaurali sono comode da indossare per tutto il giorno. Garantiscono alta qualità della voce durante le conversazioni e soprattutto un tipo di audio direzionale che è indispensabile nel gaming multiplayer competitivo.

Probabilmente il meglio per i giocatori: le cuffie Logitech G635 offrono prestazioni notevoli per quanto riguarda l'Audio Surround 7.1. Sono anche esteticamente accattivanti e semplici da configurare per ottenere il massimo a prescindere dal tipo di gioco.

Ma non è l'unica offerta notevole in casa Logitech oggi: Logitech MX Master è un mouse che aveva già raggiunto una qualità estrema nell’uso di tutti i giorni e che grazie alla sua originale ergonomia garantisce a tutti di non avere problemi alla mano anche dopo ore e ore di utilizzo impegnativo. Ci sono i due pulsanti centrali standard di dimensioni importanti e facilmente raggiungibili da tutti senza distinzione di dimensione della mano. Al centro tra di essi c’è la rotella di scorrimento che permette di ruotare velocemente o a scatti in base al piccolo pulsante presente al di sotto di essa o anche alla velocità con cui si decide di azionarla. Conosciamo molto bene la rotella e il fatto che possegga un meccanismo elettromagnetico MagSpeed che permette di raggiungere precisione e velocità scorrendo addirittura fino a 1.000 righe al secondo non producendo alcun tipo di rumore.

Grande scelta anche per i mouse gaming, con le soluzioni più amate dai pro player ora tutte in sconto. Con sensore da oltre 25 mila DPI, si tratta di periferiche precisissime e configurabili nei dettagli. Anche in questo caso si tratta di periferiche wireless, con illuminazione RGB e con estese opzioni di personalizzazione. In particolare, soluzioni di altissimo livello sono Logitech G502 HERO Special Edition, che fa parte di una famiglia di mouse di lunga tradizione in casa Logitech, e Logitech G PRO.

Sono esteticamente molto carini i mouse della linea Logitech G305. Oltre che per i colori accattivanti, questi mouse sono notevoli anche per il peso ridottissimo, che piacerà a tutti i giocatori (e non solo) che amano le periferiche più agili sulla scrivania.

Ancora più piccoli e agili sono i Logitech G203 LIGHTSYNC, ottime offerte!

In casa Logitech, invece, sono particolarmente interessanti soprattutto le tastiere. In particolare, la Logitech G910 Orion Spectrum è una nuova tastiera meccanica di rinomata qualità e affidabilità. I suoi switch Romer G per una risoluzione fino al 25% più veloce, infatti, sono l'ideale per una digitazione il più possibile presisa, confortevole e adatta agli usi nel lungo periodo.

Per l'ufficio, assolutamente consigliabili Logitech M330 SILENT PLUS, adatto per chi ama i mouse piccoli, wireless e con sensore ottico preciso; e Logitech ERGO M575, con la trackball, ideale per le lunghe giornate di lavoro.

Il massimo per i giocatori sono le ASTRO, ora tutte in offerta dai modelli entry-level fino alle bellissime A50 con la stazione base di ricarica . Tutte ottime per il gaming, soprattutto per l'audio posizionale.

Le webcam di Logitech sono affidabili. Ci sono dei modelli di base, mentre la StreamCam è il prodotto più completo, indirizzata anche agli streamer e a chi usa molto Twitch.

Logitech è il punto di riferimento anche per i volanti che non costano troppo. Questi, in particolare, sono ormai famosissimi e consigliatissimi.