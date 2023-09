Corsair Virtuoso Pro: le cuffie per streamer e per giocatori

Quando Corsair rispolvera il suo brand Virtuoso, gli intenditori di periferiche sanno che si sale di livello. Le cuffie della linea Virtuoso offrono un suono di qualità all'interno della dimensione gaming ma, al contempo, non si tratta di periferiche indirizzate solo al gioco. Come vedremo, infatti, le nuove Virtuoso Pro offrono un'equalizzazione adeguata a tutti gli ambiti d'uso. Inoltre, esteticamente sono piacevoli (sono disponibili in bianco e in nero) e non eccessivamente aggressive.

La peculiarità delle nuove cuffie di Corsair riguarda il fatto che sono basate su driver in grafene da 50mm. Con questa scelta, Corsair va a inserirsi in una tendenza che vedrà sempre più produttori utilizzare questo tipo di driver. Si tratta di un materiale che si sposa particolarmente bene con l'ambito sonoro, perché migliora la qualità dei suoni e la loro resa, ad alta risoluzione e con molta pulizia.

Si tratta di cuffie con padiglioni con design open-back, una struttura pensata per poter offrire un audio il più possibile naturale e professionale. Inoltre, le cuffie garantiscono la compatibilità con l'accessorio Elgato Wave Link che, tra le altre cose, permette di utilizzarle congiuntamente a un microfono professionale come Wave, e con gli accessori Wave XRL e Stream Deck+.

Chi non volesse ricorrere a una soluzione esterna per la parte di microfono, può comunque utilizzare il microfono unidirezionale fornito nella confezione. È rimovibile e offre la cancellazione del rumore. Il microfono di questa soluzione Virtuoso, pur non raggiungendo le prestazioni di un'unità stand-alone professionale, offre una qualità delle registrazioni ottimale. Questo ci ha permesso di realizzare dei lavori professionali anche per le nostre esigenze redazionali, e ha comunque garantito conversazioni cristalline in tutti gli ambiti.

Per quanto riguarda l'asticella del microfono, ancora una volta il rivestimento in tessuto la rende piacevole alla vista, come il resto delle componenti delle cuffie. L'asticella flessibile si può avvicinare o allontanare dalla bocca, mentre un controllo è presente lungo il cavo, permettendo di mutare facilmente il microfono stesso. Anche la confezione è molto elegante e all'interno si trova la custodia da trasporto, resistente e pratica da usare, simile a quanto abbiamo trovato nelle precedenti Virtuoso.

Le Virtuoso Pro sono cuffie rigorosamente cablate, con due porte da 3,5 millimetri, ciascuna su ogni padiglione. Il doppio collegamento è stato pensato da Corsair per massimizzare il bilanciamento: se non si collega uno dei due cavi, infatti, risulta disabilitato il padiglione corrispondente. Inoltre, nella confezione sono presenti due cavi audio: uno con il microfono rimovibile, e l'altro privo proprio per rendere possibile la configurazione con microfono stand-alone, comunque consigliabile per gli utilizzi professionali e per gli streamer.

Ad ogni modo, parliamo di una soluzione pensata per garantire diverse tipologie di utilizzo. Le nuove cuffie di Corsair, infatti, si possono connettere ad amplificatori e DAC professionali, ma anche a tutte le possibili console tramite il cavo con jack da 3,5 millimetri. Il cavo sdoppiatore a Y è incluso nella confezione, in modo da poter controllare separatamente cuffie e microfono. Le cuffie sono anche compatibili con un cavo bilanciato da 4,4 mm, che però non è incluso nella confezione.

Il suono delle Virtuoso Pro si conferma ottimamente bilanciato ed efficace, seguendo una tendenza abbastanza diffusa che riguarda le recenti cuffie collocate in questa fascia di prezzo. Abbiamo, quindi, bassi molto pronunciati e decisamente fedeli, pur non snaturando l'equalizzazione complessiva delle cuffie. Rispetto ad altre cuffie gaming, infatti, gli alti sono più soddisfacenti, come evidenzia anche il dato sulla risposta in frequenza fornito da Corsair: tra 20 Hz e ben 40kHz.

Questo rende le cuffie valide per l'ascolto di musica e di film, anche subito dopo averle tirate fuori dalla confezione, senza la necessità di passare da complessi programmi per l'equalizzazione. La sensibilità di 114 dB indicata dalle specifiche, inoltre, si conferma nella prova sul campo, con un valore di distorsione del suono molto basso anche quando si aumenta considerevolmente il volume. L'impedenza si attesta a 32 Ohm a 1kHz, valore non propriamente basso ma che ben si addice a una soluzione pensata per essere alimentata principalmente dal PC.

Il confronto in ambito gaming lo abbiamo fatto con quello che consideriamo come il metro di paragone, ovvero le Astro Gaming A40. Queste si rivelano ancora una spanna sopra in termini di riverberazione spaziale, un aspetto naturalmente fondamentale in un contesto, quello gaming, in cui si chiede alle cuffie di riprodurre fedelmente la scena sonora che circonda il giocatore, per migliorare il coinvolgimento ma anche la percezione dei movimenti del nemico nel multiplayer competitivo. Le Astro rimangono inarrivabili per la sensazione suggerita al giocatore sulla posizione di origine dei suoni, ma le Corsair Virtuoso Pro fanno comunque un buon lavoro.

Perseguono, perlomeno nell'equalizzazione di base, un approccio leggermente più conservatore, con l'obiettivo di essere ben bilanciate in tutti gli ambiti d'uso, e non solamente nel gaming (che è invece l'approccio delle Astro e di altre soluzioni più spiccatamente gaming).

Queste cuffie, inoltre, si basano su una struttura dei padiglioni aperta per garantire un miglior flusso dell'aria e offrire all'utente un suono più naturale. L'obiettivo è ottimamente centrato secondo le nostre prove, anche se questo influisce sull'estetica, non necessariamente in accezione negativa, anzi, e nel fatto che le cuffie lasciano fuoriuscire una buona quantità di suono, che potrebbe disturbare chi ci sta accanto (magari se siamo impegnati in un torneo LAN o c'è comunque qualcuno che gioca o ascolta vicino a noi). A livello di isolamento rispetto ai suoni ambientali che ci circondano, invece, le Virtuoso Pro fanno un buon lavoro, allineandosi alle prestazioni offerte dalle cuffie a questa fascia di prezzo, pur dando la sensazione di non raggiungere in nessun caso un volume potente come riescono a fare altre soluzioni su questa fascia di prezzo.

La copertura sui padiglioni può essere facilmente rimossa agendo sulla piccola fenditura che si trova nella parte bassa del padiglione stesso. Anche i cuscinetti si possono facilmente rimuovere: basta girarli in senso anti-orario per farlo. In questo modo sono sostituibili in caso di degrado. Lo stesso vale per l'archetto, che rimane collegato alla struttura tramite delle clip che si trovano al centro e alle estremità. Basta fare pressione su questi punti per rimuovere il corrispondente cuscinetto e poi installare a incastro il nuovo cuscinetto. Le cuffie si adeguano a qualsiasi misura della testa con i sostegni laterali che scorrono in fuori nel caso delle misure più generose. Inoltre, i sostegni si allargano lateralmente senza che l'utente debba fare alcuno sforzo particolare.

Le Virtuoso Pro presentano cuscinetti auricolari in tessuto morbido, traspirante e memory foam. La qualità dei materiali, come ci hanno abituato le cuffie Virtuoso, è di altissimo livello, con rinforzi in alluminio e archetto con rivestimento spesso e morbido, per garantire l'uso anche prolungato. Non sono cuffie leggerissime, ma la loro struttura è studiata in maniera tale da non essere ingestibile sulle lunghe sessioni.

Le cuffie sono compatibili con il software Elgato Wave Link, ovvero la soluzione per la personalizzazione avanzata destinata agli usi più professionali. Con questo software è possibile tarare il suono perfettamente rispetto alle proprie esigenze e attivare NVIDIA Broadcast per la riduzione in tempo reale del rumore di fondo e dell'eco. Si tratta di una serie di accortezze che interesseranno soprattutto chi ha la necessità di allestire una postazione per lo streaming di qualità.

Le Virtuoso Pro confermano l'ottima qualità delle precedenti soluzioni della famiglia Virtuoso. In questa nuova incarnazione presentano un audio bilanciato che va bene per tutti gli ambiti di intrattenimento, e non necessariamente i videogiochi. Ottime le prestazioni del microfono, così come è piacevole l'estetica con padiglioni con design open-back che oltretutto contribuiscono a migliorare la naturalezza del suono. Non costano per niente poco, ovvero €199,99, e probabilmente non offrono le migliori prestazioni gaming in assoluto, ma sono un ottimo compromesso, con la loro connessione tramite jack audio da 3,5 millimetri, tra possibilità di configurazione, tramite Elgato Wave Link, e facilità d'uso.