Corsair Scimitar: il mouse per i giocatori di MMO arriverà anche in versione wireless

Scimitar Elite Wireless permette di assegnare ogni azione specifica ai 16 pulsanti programmabili e di regolare il pannello laterale riposizionabile “Key Slider” a 12 pulsanti in modo che si adatti alla propria mano. L’impugnatura laterale dalla texture elaborata e l’iconico design sagomato del mouse sono pensati per consentire di giocare senza avvertire la fatica.

Il nuovo mouse di Corsair vuole riportare in auge l'eredità del suo predecessore, uno dei mouse più amati dai giocatori di MMO. Spostamenti e clic vengono ora trasmessi senza lag tramite la tecnologia Slipstream Wireless, con latenza inferiore a 1 ms oppure in modalità Bluetooth, mentre la batteria garantisce un’autonomia fino a 150 ore nel caso della connessione Bluetooth e con retroilluminazione disattivata. I giocatori possono anche salvare le impostazioni personalizzate fino ad un massimo di tre profili integrati, così da personalizzare azioni e magie per ogni specifico scontro.

La periferica equipaggia il sensore ottico Corsair Marksman da 26.000 DPI, insieme a piedini al 100% in PTFE che assicurano il massimo dello scorrimento. Gli switch ottici destro e sinistro, inoltre, sono garantiti per 100 milioni di clic.

Corsair ha recentemente lanciato un altro mouse per i giochi online, il Darkstar Wireless.