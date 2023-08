Corsair presenta la scrivania modulare per computer Platform:6

Corsair Platform:6 è una scrivania modulare e versatile dedicata a gamer, content creator e professionisti. Combina materiali di alta gamma con un elevato livello di personalizzazione, dato che è possibile regolarne l'altezza e gestire i cavi secondo le proprie esigenze. Platform:6 si pone come nuovo metro di paragone per le scrivanie espandibili per computer, offrendo una soluzione espandibile e ricca di vantaggi.

La scrivania offre una superficie di circa 180 centimetri, che può essere ulteriormente ampliata. La sua altezza è regolabile tramite motori elettrici, mentre un sistema espandibile su binari consente di trovare il compromesso giusto secondo le proprie esigenze. I clienti avranno la possibilità di progettare la loro postazione Platform:6 ideale usando l'apposito configuratore online, così da adattarla alle proprie necessità e agli spazi disponibili. In alternativa, tutti gli appassionati potranno scegliere direttamente tra una serie di opzioni predefinite appositamente progettate.

Ogni Platform:6 integra un sistema modulare su binari che sfrutta una traversa standard universale con canale a T realizzata in alluminio, guide laterali ed un binario montato superiormente, garantendo quindi la compatibilità con centinaia di attacchi e accessori di terze parti o stampati in 3D.

Chi opta per l’altezza regolabile può approfittare della variante di Platform: 6 dotata di doppio motore elettrico per spostare in modo rapido e silenzioso il piano della scrivania nella posizione desiderata utilizzando un controller LCD dotato di regolazione tramite pulsanti e impostazioni predefinite di memoria. La superficie è disponibile a scelta nelle varianti rubberwood ecologico con colorazione noce scuro oppure nella variante nera in laminato.

Inoltre, i due bracci porta-monitor inclusi in dotazione sono già preconfigurati per un sistema a doppio monitor, mentre un generoso supporto CORSAIR RapidRoute consente di nascondere efficacemente i cavi alla vista sfruttando uno spazio capace di ospitare persino le multiprese. Ulteriori possibilità di gestione dei cavi e stoccaggio di piccoli oggetti sono garantite da uno scomparto interno dotato di porte di ricarica USB Type-A e Type-C, così da creare uno spazio ordinato che accoglie perfino i sistemi più complessi dedicati al lavoro professionale oppure al gaming.

Se la superficie di oltre 180 centimetri non fosse sufficiente, è possibile installare estensioni laterali su ciascun lato della scrivania per ottenere uno spazio extra di 30 cm x 70 cm, con pannelli forati disponibili come optional. Il pannello forato Elgato Multi Frame montato superiormente, uno dei componenti esclusivi di Platform:6, offre uno spazio aggiuntivo per organizzare e fissare accessori e dispositivi ed include adattatori per i prodotti Elgato Multi-Mount e Flex Arm, per il montaggio di Key Light, telecamere o microfoni direttamente al sistema di binari. L’espansione Elgato Multi Frame è inclusa nella variante di punta Platform:6 Creator Edition, che offre anche la regolazione dell’altezza e la superficie in rubberwood.

Corsair Platform:6 potrà essere acquistata sullo store online di Corsair e tramite la rete mondiale di rivenditori e distributori autorizzati Corsair a partire dal 4° trimestre del 2023.