Corsair K55 RGB PRO XT: una tastiera per giocatori (e non solo)

Appartenente alla rinomata linea K55, la nuova tastiera a membrana Corsair K55 RGB Pro XT si contraddistingue per l'illuminazione configurabile sulla base del singolo tasto e per sei tasti dedicati alle macro, facilmente configurabili tramite il software iCUE. Abbiamo, inoltre, il grado di protezione IP42, che identifica resistenza alla polvere e alle goccioline d'acqua. Completano la dotazione il poggiapolsi morbido e i tasti dedicati ai controlli multimediali.

Parliamo di una tradizionale tastiera a membrana con tasti morbidi al tocco, con feedback che si adatta bene sia alla digitazione che al gaming, oltre che decisamente silenziosi nel loro funzionamento. Si rivela confortevole anche il poggiapolsi staccabile. I tasti dedicati ai controlli multimediali consentono di gestire la riproduzione, la messa in pausa, il muto, il passaggio al brano successivo e altro rispetto a contenuti come video e musica. Parliamo di una tastiera con anti-ghosting e key rollover, tecnologie che garantiscono che ogni pressione venga correttamente registrata.

A differenza della K55 RGB PRO, la versione XT permette di scegliere il colore dell'illuminazione di ciascun tasto. Vanta, inoltre, un maggior numero di effetti di illuminazione. Entrambi i modelli sono poi compatibili con il software di Elgato Stream Deck, il che permette di associare funzioni tipiche di questa particolare tastiera per gli streamer ai tasti macro della K55 RGB PRO.

Il software Corsair iCUE, poi, rende facile la personalizzazione degli effetti di illuminazione nonché le macro. In questo modo sarà possibile, tra le altre cose, accedere immediatamente a OBS o a specifici contenuti di Twitter, YouTube e Twitch, a effetti sonori pre-impostati che possono essere utili durante le live, ad opzioni di modulazione della voce, così come ai controlli delle altre periferiche Elgato (come la Elgato Key Light Air).

Corsair K55 RGB Pro XT funziona in due modalità operative, hardware e software. Se è connessa a un PC su cui non è installato iCUE, le regolazioni agli effetti di illuminazioni possono essere realizzate attraverso combinazioni di pulsanti fisici. Per esempio si può impostare l'effetto di illuminazione con FN più un tasto da 1 a 0 oppure incrementare o ridurre la velocità dell'effetto o modificarne la direzione. Sulla sinistra rispetto ai controlli multimediali, abbiamo tre tasti che servono, rispettivamente, a registrare le macro, a cambiare l'intensità dell'illuminazione e a bloccare il pulsante Windows (quest'ultima funzione è molto importante per evitare il ritorno accidentale a Windows durante il gioco).

Per quanto riguarda la registrazione delle macro, in modalità hardware vengono registrare nella memoria onboard della tastiera, mentre con iCUE installato la memorizzazione avviene all'interno di uno dei profili di cui dispone il software. Per avviare la registrazione bisogna premere il tasto delle macro (M), eseguire la successione di tasti desiderata (fino a 50 pressioni) e poi ripremere il tasto delle macro quando finito. Infine uno fra i pulsanti tra G1 e G6 dedicati alle macro.

Ovviamente tutto questo si può configurare anche tramite il software. La K55 RGB Pro XT si basa sulla nuova generazione di iCUE che abbiamo già usato con il mouse Sabre RGB Pro. La nuova versione vanta un'interfaccia più intuitiva ed è molto più leggera rispetto alla precedente versione 3.0. Inoltre, permette di estendere gli effetti di illuminazione alle altre periferiche compatibili, in modo da poter avere una postazione in cui tutte le periferiche funzionano in maniera coerente.

Inoltre, iCUE permette di assegnare funzioni specifiche a ciascun tasto, come una stringa di testo, un qualche tipo di controllo multimediale, il lancio di un'app, una macro e altro ancora. Anche i pulsanti adibiti ai controlli multimediali possono essere riprogrammati. In maniera simile funziona il menù per la configurazione degli effetti di illuminazione. Possiamo configurarli sulla base del singolo tasto o selezionare gruppi di tasti che partecipino all'effetto di illuminazione.

Per concludere, Corsair K55 RGB PRO XT è una tastiera robusta e comoda da usare, che si adatta a diverse modalità di utilizzo. Si addice particolarmente bene sia al gaming che alla digitazione e, data la sua natura di tastiera a membrana, si rivela più versatile rispetto a una tastiera meccanica. Le opzioni di configurazione proprie di iCUE permettono di renderla accattivante come una tradizionale tastiera gaming, e non manca la possibilità di unificare l'effetto di illuminazione tra tutte le periferiche di cui è dotata la postazione di gioco.