Corsair K55 CORE: la nuova tastiera RGB con switch a membrana costa 49,99

Corsair sta lanciando una nuova interessante tastiera da gioco dotata di un profilo elegante e moderno, e sviluppata appositamente per chi intende approcciare il mondo del pc gaming. Corsair K55 CORE offre illuminazione RGB a dieci zone e resiste ai danni incidentali di contatto con liquidi fino a 300 ml.

Tramite il software iCUE è poi possibile personalizzare gli effetti di illuminazione, programmare macro, rimappare i tasti e sincronizzare l’illuminazione RGB della tastiera in base alle altre periferiche e componenti. Inoltre, il tasto dedicato per inibire la scorciatoia al menu Start di Windows impedisce di incappare in interruzioni indesiderate del gioco.

È anche possibile regolare l’illuminazione RGB con la semplice pressione di un tasto dedicato. Per i gamer più esigenti, la funzionalità di supporto al rollover a 12 tasti è in grado di assicurare che tutte le azioni di gioco vengano eseguite con una frequenza di aggiornamento di 1.000 Hz.

Tasti dedicati ai contenuti multimediali consentono di regolare facilmente volume e riproduzione, mentre la tastiera è reattiva e silenziosa. Parliamo di una soluzione basata su switch a membrana, il che consente di mantenere il prezzo basso, pur trattandosi di una soluzione che può vantare la qualità e le prestazioni tipiche del marchio Corsair.