Corsair HS75 XB: le cuffie wireless per Xbox Series X

Basata sulle fondamenta della serie HS di Corsair, presente anche nella nostra comparativa sulle migliori cuffie wireless con il modello HS70, HS75 XB Wireless è una soluzione progettata specificamente per Xbox Series X, Xbox One e Windows 10.

Xbox Series X ha le sue cuffie wireless

Le nuove cuffie Corsair si connettono facilmente con le Xbox e senza la necessità di un adattatore: basta premere sul pulsante di pairing sulla scocca della console e poi per qualche istante su quello di accensione delle cuffie. La dashboard della console notificherà l'utente con un avviso di avvenuta connessione e le cuffie inizieranno subito a funzionare. Si disconnettono, poi, se inutilizzate per qualche minuto, in modo da preservare l'autonomia della batteria. Le cuffie possono essere connesse anche con il cavo USB presente nella confezione (che serve anche a ricaricarle), mentre per la connessione wireless con il PC serve il ricevitore wireless Xbox (non incluso nella confezione).

Non perdetevi la nostra comparativa sulle migliori cuffie gaming wireless

Come abbiamo visto nel caso di altre cuffie Corsair, anche le HS75 XB garantiscono un ottimo comfort, alta qualità dell'audio e comunicazioni via microfono assimilabili a quelle consentite dalle soluzioni per il broadcasting. Rispetto alle HS70, inoltre, le nuove HS75 sopperiscono alle lacune estetiche, perché molto gradevoli e accattivanti alla vista, perfettamente in sintonia con lo stile minimalistico delle nuove console Microsoft.

Le cuffie sono robuste e resistenti, ma non per questo pesanti, con padiglioni dotati di imbottitura interna in memory foam. Sul padiglione sinistro, inoltre, una rotella permette di bilanciare il volume delle chat in-game con quello del gioco. I padiglioni sono inoltre regolabili di qualche grado in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda la resistenza di questa soluzione Corsair, bisogna aggiungere che è dotata di una fascia interna in metallo di alta qualità rinforzata con alluminio.

La connessione Wi-Fi consente di allontanarsi dal sistema di gioco fino a 9 metri circa e di continuare a godere del suono, mentre l'autonomia si attesta sulle 20 ore circa. I driver da 50 millimetri al neodimio personalizzati sono compatibili con la specifica Dolby Atmos, mentre il microfono rimovibile è dotato di tecnologia di cancellazione del rumore, molto importante per le conversazioni con il resto del team nel contesto del multiplayer competitivo.

Il Doby Atmos, supportato dalle console Xbox, posiziona i suoni dei giochi con precisione tridimensionale, aumentando il coinvolgimento e garantendo la fedeltà posizionale. In questo modo è possibile reagire alle sollecitazioni nel contesto multiplayer competitivo in maniera accurata. Attraverso l'app Dolby Access per Xbox, inoltre, si può personalizzare l'equalizzazione, in modo da poter godere delle migliori performance disponibili a seconda se si guarda un film, se si gioca (in funzione anche del genere), se si ascolta musica, o altro. La lista dei giochi che supportano Dolby Atmos, peraltro, è in rapida espansione.