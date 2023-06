Corsair Darkstar Wireless: per gli appassionati di MOBA e MMO, e non solo

Darkstar Wireless è il mouse per giocatori che, nelle intenzioni di Corsair, raccoglie l'eredità dello Scimitar, un mouse molto apprezzato dalla community dei giocatori che, a sua volta, voleva seguire le orme del Razer Naga, il primo mouse ottimizzato specificamente per le esigenze dei giocatori di MOBA e di titoli MMO. Questi mouse offrono una parte sinistra decisamente complessa con una moltitudine di pulsanti da assegnare alle tante abilità che si usano in questi tipi di giochi.

Il nuovo Darkstar vanta complessivamente 15 pulsanti programmabili, dei quali 6 sono posizionati sulla parte sinistra. Con questa periferica Corsair propone misure importanti, con una superficie grande che si sposa bene con le mani dalle dimensioni più generose e la capacità di accogliere il pollice in un punto comodo. La qualità dei materiali di alto livello, pulsanti principali che restituiscono un feedback gradevole e la natura wireless della periferica pongono il mouse su una fascia di mercato premium.

Come per le ultime soluzioni wireless di Corsair, infatti, viene qui riproposta la tecnologia Slipstream che garantisce una latenza nelle comunicazioni wireless inferiore a 1 millesimo di secondo. Questo, perlomeno, stando ai dati di targa forniti a livello marketing mentre la prova sul campo, come sempre accade, non resistuisce un dato così lusinghiero. Abbiamo misurato la latenza del mouse Corsair Darkstar con lo strumento NVIDIA LDAT con cui facciamo tutti i test di latenza, ottenendo i seguenti risultati.

C'è una differenza di 3,5 millesimi di secondo tra la modalità di connessione con cavo (incluso nella confezione) e la modalità di connessione wireless. Lo strumento misura la latenza tra il momento in cui avviene il click sul pulsante e il corrispondente esito a schermo, con il test che è stato realizzato su una postazione con schermo da 240 Hz. Ovviamente le prove della modalità wired e quella wireless sono state condotte nelle medesime condizioni di configurazione e di software e il risultato tiene conto della latenza di tutta la postazione, non solo di quella del mouse.

In altri termini, c'è una differenza trascurabile in termini di latenza tra l'uso del mouse con il cavo e quello senza cavo. Il mouse garantisce una frequenza di trasmissioni con il sistema di 2000Hz (anche se di default è impostato a 1000 Hz per migliorare l'autonomia) anche in modalità wireless, senza compromessi alle prestazioni del suo sensore, che assicura 26.000 DPI di precisione, un IPS di 650 e accelerazione di 50G. Si tratta di un sensore fornito, come quasi sempre accade per le periferiche gaming di questo livello, da PixArt. Per quanto riguarda l'autonomia della batteria, inoltre, il mouse si spinge alle 80 ore, autonomia che si riduce di circa 20 ore se viene attivata l'illuminazione RGB. Questo per quanto riguarda la connessione Bluetooth, mentre in Wi-Fi Slipstream l'autonomia senza illuminazione RGB abilitata è di 65 ore.

Questa è evidente ma anche sobria, con un effetto piacevole sulla striscia centrale della periferica, che si aggiunge al logo di Corsair. Tramite il software iCue, si possono personalizzare gli effetti di illuminazione oppure usare i valori preimpostati tipici. Inoltre, si può sincronizzare l'illuminazione sul mouse con quelle delle altre componenti della postazione di gioco che supportano iCue.

Quanto alle comunicazioni wireless, queste risultano stabili e non patiscono le interferenze con le altre periferiche nell'area che comunicano sempre su Wi-Fi. Il nuovo mouse di Corsair, come i precedenti, usa infatti Intelligent Frequency Shift per poter individuare automaticamente il canale wireless meno congestionato e garantire la maggiore stabilità possibile. La connessione viene realizzata sulla banda da 2,4 GHz.

Per quanto riguarda i due pulsanti principali, Corsair ripropone la tecnologia Quickstrike vista sulle sue precedenti periferiche di alto livello. Il produttore sostiene che il pretensionamento realizzato sui pulsanti sinistro e destro, con una forza caricata a molla verso il basso, garantisce una distanza ridottissima, o nulla, tra di loro e gli switch che si trovano all'interno della periferica. Possiamo dire che si avverte una ridottissima resistenza al click, maggiore facilità e click facili e nitidi, oltre che un feedback piacevole e smorzato con pulsanti comunque poco rumorosi. Inoltre, dopo aver fatto clic e aver rilasciato, i pulsanti tornano immediatamente allo stato di pretensionamento per essere subito pronti al click successivo, anche nel caso sia immediato rispetto a quello che lo ha preceduto.

Il mouse offre, inoltre, switch ottici Omron. Non c'è quindi un circuito meccanico che si chiude per la rilevazione della pressione, ma l'attuazione avviene dopo che un raggio all'infrarosso viene captato. Questo, oltre a migliorare la reattività rispetto alle soluzioni meccaniche, elimina la necessità di tecniche di mitigazione antirimbalzo.

Corsair ha poi inserito un giroscopio all'interno del mouse per poter gestire con la massima precisione possibile la distanza di sollevamento. Di solito, una soluzione del genere non si trova nelle periferiche di gioco, neanche in quelle di fascia premium. Questo significa che il tracciamento viene istantaneamente disabilitato quando si raggiunge la distanza di sollevamento impostata, in modo da mantenere la mira precisa in tutte le circostanze.

Alcuni giocatori impostano la sensibilità DPI su valori molto bassi in modo da godere di maggiore precisione nel puntamento. Questo, però, comporta movimenti più ampi sul tappetino e una maggiore frequenza a raggiungere i bordi del tappetino stesso, il che richiede di riposizionare il mouse indietro verso il centro del tappetino del mouse, sollevandolo dalla superficie. Durante questo movimento, ovviamente, è gradito che il mouse smetta il suo lavoro di tracciamento, ed è per questo che si può impostare un valore di distanza di sollevamento. Quest'ultimo è differente a seconda delle abitudini soggettive del giocatore e tramite un giroscopio, in luogo del sensore principale, si può garantire una maggiore precisione.

Il giroscopio, infatti, non solo determina i movimenti lungo l'asse verticale, ma anche gli spostamenti rotazionali non perfettamente allineati. Non si tratta solo di maggiore precisione per quanto riguarda la gestione della distanza di sollevamento, visto che la caratteristica che può essere utilizzata anche in altri modi. L'inclinazione a sinistra e a destra, orizzontale o verso indietro, infatti, costituiscono altri tipi di assegnazione oltre a quelle ai pulsanti principali. Ad esempio, è possibile inclinare il mouse a destra per ricaricare l'arma, prendere uno screenshot della schermata di gioco, passare da una finestra all'altra o lanciare un'applicazione, a seconda delle assegnazioni realizzate tramite iCue. Il software permette anche di configurare i movimenti: nello specifico di quanti gradi deve essere inclinata la periferca affinché l'assegnazione corrispondente venga attuata.

Come sempre accade con i mouse gaming Corsair, si possono realizzare impostazioni sia in modalità software che hardware. I pulsanti centrali sotto alla rotella permettono di passare da un profilo all'altro, mentre quelli in alto a destra consentono di modificare l'impostazione DPI tra i valori pre-selezionati dal software. Schiacciare i pulsanti principali insieme a quelli sulla parte laterale sinistra, invece, permette di modificare i valori DPI di 50 punti in 50.

Fra gli strumenti messi a dispisizione da iCue, molto interessante quello per la calibrazione della superficie. Bisogna trascinare l'icona a schermo per il numero di volte indicato dal software mentre si cerca di mantenere l'asticella sulla zona centrale della bussola che appare a schermo. In questo modo si ottiene una regolazione del sensore proficua rispetto alle caratteristiche della superficie su cui si trova il mouse, che sia il tappetino o la scrivania. Questa calibrazione viene salvata automaticamente nelle impostazioni hardware e quindi non sarà necessario mantenere il software installato per continuare a goderne.

Il prezzo di Corsair Darkstar è di 169,99 €. Si tratta quindi di un investimento importante, consigliabile solo a quei giocatori che hanno sensibilità sul valore aggiunto che un mouse del genere può garantire. Naturalmente la modalità di connessione wireless è uno di quei fattori che fanno crescere il prezzo e, in questo caso, si aggiunge al giroscopio interno alla periferica. Per il resto, come i mouse Corsair di migliore realizzazione, Darkstar è ottimo in termini di feedback dei pulsanti centrali, precisione e possibilità di personalizzazione.

Naturalmente, poi, è particolarmente indicato a coloro che hanno bisogno di un alto numero di assegnazioni, ad esempio perché interessati a giocare a titoli di tipo MOBA o MMO dove bisogna gestire un ampio numero di abilità. Da questo punto di vista, Darkstar può costituire la naturale evoluzione del Razer Naga, garantendo maggiore versatilità e precisione.

Darkstar Wireless si può adesso acquistare sul sito di Corsair.