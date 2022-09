Corsair annuncia la cuffia gaming con microfono HS55 Wireless Core

HS55 Wireless Core punta sulla capacità di connessione ad un'ampia varietà di dispositivi. La modalità Wireless a bassa latenza da 2,4 GHz su PC, Mac o PS5 assicura un segnale forte e stabile con portata massima di 15 m. In alternativa, è possibile sfruttare la modalità Bluetooth per connettersi facilmente a tablet, dispositivi mobili e molto altro ancora. L'autonomia di 24 ore consente di immergersi nell'audio di gioco, ascoltare musica e contenuti multimediali in modalità non cablata, mentre la ricarica rapida offre fino a 6 ore di riproduzione con soli 15 minuti di ricarica.

Abbiamo padiglioni in similpelle con imbottitura in memory foam, mentre l'archetto regolabile consente comodamente di indossarle anche durante le sessioni prolungate. I controlli audio posti sul padiglione offrono un pratico accesso per regolare il volume, disattivare l'audio, gestire il sidetone e l'equalizzazione con un semplice tocco, garantendo una regolazione accurata della cuffia senza dover interrompere la partita.

Le nuove cuffie usano una coppia di driver audio in neodimio da 50 mm di alta qualità e con sintonizzazione personalizzata e supportano inoltre la tecnologia Sony Tempest 3D AudioTech su PS5. Il microfono omnidirezionale consente invece di comunicare con la massima chiarezza, registrando accuratamente la tua voce. È inoltre dotato di una pratica funzionalità flip-to-mute che disattiva istantaneamente l'audio sollevando semplicemente il microfono.

Le nuove Corsair HS55 Wireless Core vengono vendute a 129,99€.