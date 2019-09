Continua il Riparti alla Grande di Amazon: 10 offerte che non puoi ignorare

Siete anche voi alla ricerca delle migliori offerte Amazon? Nella nostra rassegna vi segnaliamo come sfruttare le occasioni di risparmio più interessanti su tanti prodotti, che siano per soddisfare un'esigenza o anche semplicemente togliersi uno sfizio! Tante proposte ogni giorno: alcune sono disponibili per più giornate di seguito, altre sono invece valide solo fino ad esaurimento scorte o comunque nell'arco della giornata. Non esitate se trovate ciò che fa al caso vostro perché su Amazon le offerte possono esaurirsi in un lampo!

Ritorna! Echo Dot scontato del 33% con un risparmio di 20 euro: è il modo più semplice ed economico per portare in casa tutte le potenzialità dell'assistente vocale Amazon Alexa, che ci permetterà di ascoltare musica, leggere le notizie, impostare timer e anche comandare altri dispositivi compatibili. Non ci sono scuse se volete provarlo!

E non finiscono qui le offerte per gli Amazon devices: Kindle Paperwhite, il lettore di ebook resistente all'acqua con schermo da 6 pollici, 8GB di memoria e luce integrata oggi è disponibile scontato del 15% con 20 euro di risparmio.

Ancora offerte per la mobilità elettrica! I monopattini ES1 ed ES2 di Ninebot sono proposti rispettivamente al 15% e al 14% di sconto, con risparmi di 50 e 69 euro. Provate anche voi l'ebbrezza di veleggiare in elettrico fino a 25km/h, dimenticandovi il traffico e le code in automobile: la salute, soprattutto mentale, ne guadagna.

Avreste mai pensato di spendere meno di 300 euro per un televisore 4K da 55 pollici? E' possibile con l'offerta dedicata al tv Hisense H43BE7000, con tecnologia HDR e Dolby DTS, che viene proposto scontato del 36% per un risparmio di 160 euro. Numerose funzionalità tra cui la possibilità di usare sullo smartphone l'app RemoteNOW per controllare il televisore e inviare foto e video in streaming.

43% di sconto e uno straordinario risparmio di 852 euro per il kit che prevede la fotocamera mirrorless full-frame Sony Alpha 7 Mark II in abbinamneto all'obiettivo SEL 28-70mm f/3.5-5.6. Sensore da 24,3 megapixel, stabilizzatore d'immagine nel corpo macchina, sensibilità ISO fino a 25600 e raffica fino a 5 fps. E' un ottimo modo per entrare nel mondo delle mirrorless full-frame con una macchina che ci potrà accompagnare per lungo tempo nelle nostre avvenutre fotografiche.

Ottime per viaggiare: le cuffie wireless Sennheiser HD 4.50, con connettività bluetooh e cancellazione del rumore sono oggi proposte scontate del 45% per un risparmio di 89 euro. Ideali per il viaggio perché non abbiamo il fastidio dei cavi e soprattutto ci isolano dal trambusto e dal vociare del mondo esterno, permettendoci un tragitto casa-lavoro più confortevole.

Le memorie micro SD sono come i rullini di una volta. Meno male che costano meno, durano di più, sono riutilizzabili e anche più facilmente trasportabili! Se poi sono scontate, come la scheda Samsung Evo Plus da 64GB che oggi si trova al 71% di sconto per un risparmio di 39 euro (ve lo diciamo in altri termini: ne acquistate tre al prezzo di una!), è il caso di farne incetta!

Intramontabile Amazon Fire TV Stick: questo piccolo dispositivo ci offre la possibilità di trasformare qualsiasi televisore in una smart tv. Come? Basta collegarla alla porta HDMI e il gioco è fatto! Netflix, YouTube, app e giochi saranno disponibili sul nostro televisore anche se un po' datato. E poi oggi è disponibile con uno sconto di 10 euro: non solo pratica, ma anche conveniente!

E' stato presentato da poco ed è già l'oggetto del desiderio degli appassionati video: DJI Osmo 3 è lo stabilizzatore a tre assi adatto per tutti gli smartphone. La novità del nuovo modello è il fatto di poter fungere anche da battery bank, nonché la possibilità di ripiegarlo per un ingombro ancor minore nella borsa o nello zaino. E costa meno del suo predecessore!