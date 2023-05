Che la Forza sia con te! Le migliori offerte per lo Star Wars Day

È arrivato il momento più atteso dell'anno da tutti i fan di Star Wars: il 4 Maggio è infatti il giorno in cui tutti gli appassionati celebrano la saga fantascientifica. È stato scelto questo giorno perché può essere adattato all'iconica frase "May the Force be with you" visto che in inglese suona come "May the Fourth".

Lo Star Wars Day celebra una saga che continua da oltre 40 anni e, dopo 3 trilogie e vari film collegati, rappresenta un fenomeno in continua ascesa di pubblico e appassionati di tutte le età: i più grandi che sono cresciuti tra spade laser, Luke Skywalker e la Principessa Leia, ma anche i più piccoli che sono stati affascinati dalle nuove avventure e dai nuovi personaggi.

Si tratta di un giorno in cui è possibile trovare diverse offerte molto interessanti legate al mondo di Star Wars, come ad esempio idee regalo, oggettistica e pezzi da collezione. Amazon ha allestito una sezione intera piena di offerte sui cofanetti o sui gadget della serie, fra cui anche i LEGO Star Wars.

Il modo migliore per trascorrere lo Star Wars Day quest'anno è giocare a Star Wars: Jedi Survivor, appena arrivato nei formati principali.

Grogu è il personaggio di Star Wars più amato dai più piccoli. Eccolo in offerta nei formati peluche e animatronic.

Le magliette più belle in offerta per lo Star Wars Day, sia per i giovani fan che per quelli più attempati.

Zoccoli per bambini e ragazzi dedicati al mondo di Star Wars.

Ecco i Funko Pop porta chiave e il peluche di Darth Vader con manipolatore vocale.

Tantissimi i LEGO Star Wars in offerta, qui una rapida selezione.

Il casco elettronico del mandaloriano Din Djarin.

Ottimi auricolari Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition: qui la recensione.